Il bicarbonato è un prodotto che tutti abbiamo in casa e che possiamo utilizzare in mille modi. Dalla cucina alla pulizia, dalla digestione allo sbiancamento di denti e vestiti, il bicarbonato è essenziale nelle nostre case.

Usato da tutti in diverse circostanze, non possiamo più farne a meno.

Un altro e incredibile modo di utilizzarlo riguarda un particolare caso di emergenza. A tutti (o quasi) sarà capitato almeno una volta nella vita di soffrire di cistite, una fastidiosa infiammazione della vescica che colpisce soprattutto le donne. Il primo consiglio di medici e specialisti in queste dolorose circostanze è di bere molta acqua e recarsi in farmacia per acquistare i farmaci adatti. Il problema sorge però se ci troviamo nel pieno della notte o per altre ragioni non possiamo acquistare le medicine necessarie.

Nessun problema, la soluzione è proprio nella nostra cucina.

In caso di emergenza il bicarbonato può aiutarci ad alleviare un dolore molto frequente

Come già evidenziato in un precedente articolo (link qui) il bicarbonato è un ottimo alleato contro infiammazioni e cistite. Senza voler sorpassare l’indiscutibile parere degli esperti, questa volta vogliamo suggerire un rimedio “tampone” per le urgenze.

Bere un bicchiere d’acqua con un cucchiaino di bicarbonato ci sarà utile per ridurre il bruciore tipico di questa infiammazione. Infatti, la sua azione alcalinizzante rende meno acide le urine e aiuta a contrastare i dolori acuti.

Una questione di stile di vita

In caso di emergenza il bicarbonato può aiutarci ad alleviare un dolore molto frequente, ma attenzione allo stile di vita. L’alimentazione, l’attività fisica, l’igiene ma anche lo stato emotivo sono fattori importantissimi per lo sviluppo o, al contrario, la prevenzione della cistite.

Prendersi cura di se stessi e delle propria igiene intima, così come evitare lo stress e una dieta sregolata rappresentano la base del benessere.

L’apparato urinario è uno dei più delicati e soggetti all’aggressione degli agenti esterni. Inoltre, può risentire di eventuali difese immunitarie basse e di una carenza di nutrienti nel nostro organismo.

Avere a cuore la propria salute è prioritario rispetto ad ogni impegno o attività della nostra vita quotidiana.