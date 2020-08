Che fastidio la cistite, che colpisce indistintamente uomini e donne alle basse vie urinarie. Soprattutto d’estate, col caldo e la proliferazione dei batteri che la causano. Bruciori, dolori e bisogno di andare in bagno più spesso, sono i sintomi dell’arrivo della cistite. La nostra redazione, allineandosi ai pareri medici, consiglia di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per depurarsi e utilizzare il mirtillo rosso, disinfettante naturale delle vie urinarie. Ma in questo articolo vi suggeriamo anche come dire stop a cistite e fastidiose infiammazioni con il bicarbonato.

Al culmine del dolore

Come un super eroe, il bicarbonato interviene e contrasta la cistite al culmine della sua azione dolorosa nei nostri confronti. Questo perché è in grado di abbassare l’acidità delle urine, causa del nostro fastidio. Un cucchiaino in un bicchier d’acqua per 5 volte al giorno e alzeremo il livello alcalino delle urine. Nel caso in cui il dolore perdurasse, meglio rivolgersi al medico o recarsi in farmacia.

Malva e calendula

Stop a cistite e fastidiose infiammazioni con il bicarbonato e altri due rimedi storici dei nostri nonni: la malva e la calendula. La malva parte agendo dall’intestino, dove si annidano realmente i batteri che poi sfogano nella cistite. Un decotto con questa pianta benefica otterrà lo scopo di depurare l’intestino, grazie alle mucillaggini di cui abbonda. Un’azione particolare la loro: infatti le mucillaggini sono in grado di formare una specie di gel sulle mucose, in grado di far scivolare via l’urina più velocemente. E, con essa, ovviamente i batteri. Allo stesso modo agisce questa pianta per chi ha problemi di stitichezza. Ricordiamo che da sempre la malva è in grado di guarire anche le vaginiti.

La calendula per l’occasione

Uno dei migliori antibatterici e antisettici che madre natura ci abbia donato: la calendula. Gli estratti dei suoi fiori sono la soluzione migliore per placare gli spasmi della cistite e tutti i bruciori che attanagliano le nostre vie urinarie. Molto utile anche per i dolori mestruali e in caso di attacchi di colite. In commercio si possono trovare entrambe le versioni: in estratto integrale in bottiglia e come fiore per decotti e tisane.

