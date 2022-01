Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte su queste pagine, l’evento che ha maggiormente impattato sull’andamento delle quotazioni Telecom negli ultimi mesi è stato l’interesse del fondo KKR per l’acquisto della compagnia italiana.

Tuttavia, dopo l’esplosione di prezzo seguita all’annuncio, l’interesse sul titolo è andato scemando e, in attesa dell’offerta del fondo KKR, le azioni Telecom accelerano al ribasso. È interessante notare che l’exploit rialzista delle azioni Telecom è servito a raggiungere l’obiettivo rialzista in area 0,46 euro, calcolato prima dell’offerta del fondo KKR. Alla chiusura del 19 novembre, infatti, scrivevamo un’analisi di medio periodo sul titolo Telecom in cui indicavamo area 0,46 euro come obiettivo della proiezione rialzista in corso.

Dal punto di vista della valutazione le azioni Telecom sono fortemente sottovalutate qualunque sia il criterio utilizzato. Ad esempio, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, qualunque sia il multiplo di mercato utilizzato il titolo Telecom risulta essere sottovalutato. Alla stessa conclusione si giunge andando a calcolare il fair value con il metodo del discounted cash flow. In questo caso la sottovalutazione risulta essere superiore al 70%.

Tuttavia va ricordato che la società ha una situazione finanziaria non proprio esaltante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media del 10% circa. Da notare la fortissima discrepanza tra il giudizio più ottimista e quello più pessimista. Nel primo caso si vede una sottovalutazione di oltre il 55%, nel secondo, invece, la sopravvalutazione è di circa il 30%.

In attesa dell’offerta del fondo KKR le azioni Telecom accelerano al ribasso, quando tornare compratori secondo l’analisi grafico?

Il titolo Telecom (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 28 gennaio in ribasso dello 0,29% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,4069 euro.

Time frame settimanale

Dopo aver raggiunto la massima estensione della proiezione rialzista (linea tratteggiata) in area 0,46 euro, le quotazioni di Telecom hanno preso la strada del ribasso e adesso sono dirette verso il I obiettivo di prezzo obiettivo di prezzo in area 0,3625 euro. La mancata tenuta, poi, di questo supporto aprirebbe le porte a una continuazione della discesa fino al II obiettivo di prezzo in area 0,2157 euro. Infine, la massima estensione del ribasso si trova in area 0,07 euro, ma riteniamo il raggiungimento di questo livello altamente improbabile.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere a correre nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,4636 euro.