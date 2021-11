Nel report precedente La parabola discendente di Telecom potrebbe non essere ancora arrivata al capolinea, indicavamo in area 0,315 euro un punto di arrivo molto probabile per il ribasso in corso. Le azioni, quindi, dopo aver toccato un minimo in area 0,308 euro hanno subito reagito. La reazione, però, è stata frenata dalla resistenza in area 0,355 euro.

Cosa attenderci nelle prossime sedute? In particolare, le tensioni societarie dove potranno spingere le azioni Telecom? Prima di rispondere a queste domande discutiamo brevemente cosa sta accadendo in casa Telecom.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media del 23%. Da notare la fortissima discrepanza tra il giudizio più ottimista e quello più pessimista. Nel primo caso si vede una sottovalutazione di oltre l’80%, nel secondo, invece, la sopravvalutazione è di circa il 30%.

Undici consiglieri di amministrazione chiedono un CdA straordinario

La maggioranza del CdA ha scritto una lettera al presidente Rossi firmata tra gli altri dal’ad di Vivendi Arnaud de Puyfontaine, dal suo braccio destro Franck Cadoret, da tutti e cinque i consiglieri indipendenti eletti dalla lista di Assogesitoni e da altri 4 consiglieri con i requisiti di indipendenza. In questa missiva si chiede al presidente di convocare con urgenza un nuovo consiglio straordinario per discutere di governance e dello stato di deterioramento dei conti aziendali. Da notare che anche il collegio sindacale si sta muovendo in parallelo , scrivendo una lettera separata al presidente esprimendo preoccupazione per l’andamento dei conti.

Una situazione, quindi, esplosiva che potrebbe avere sviluppi imprevisti nelle prossime settimane.

Ovviamente questa situazione d’incertezza potrebbe portare nelle prossime sedute il titolo Telecom sulle montagne russe. Gli investitori, quindi, dovranno essere ancora più prudenti del solito.

Le tensioni societarie dove potranno spingere le azioni Telecom? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 19 novembre in rialzo del 3,65% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,3465 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma la tenuta del supporto in area 0,3132 euro ha favorito una pausa che potrebbe sfociare al rialzo o al ribasso a seconda dei livelli rotti in chiusura settimanale.

Una chiusura di settimana inferiore a 0,3132 euro farebbe scattare un’accelerazione ribassista verso il III obiettivo di prezzo in area 0,2456 euro.

Al rialzo, invece, una chiusura settimanale superiore a 0,355 euro aprirebbe le porte a un rialzo verso area 0,46 euro.