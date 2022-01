Conto alla rovescia per l’ingresso nel mese di febbraio. Il cielo astrale, in particolare, mescolerà le carte dal punto di vista dei segni più o meno fortunati. Vediamo adesso quali sono i segni del mese che risulteranno avere una marcia in più rispetto agli altri.

Anticipiamo solo che l’oroscopo del mese di febbraio porterà soldi e tante altre novità a 4 segni zodiacali. Scopriamo di chi si tratta.

Carico di buone stelle per i nati Toro

Il 2022 parte bene per i nati Toro e febbraio, in particolare, andrà meglio di gennaio. Urano è nel segno dal 2020, Marte è positivo e in più c’è il sostegno di Giove che protegge la sfera delle pubbliche relazioni, dei rapporti con gli amici e con le persone del cuore. Venere sarà in buona posizione per tutto il mese mentre la salute a tratti lascerà a desiderare.

Amore sugli scudi a febbraio per i nati Vergine

Gli amici del segno della Vergine vivranno un febbraio al top per quel che riguarda il lavoro, gli affari, i nuovi contratti che potrebbero arrivare. Sarà un mese pieno di idee e intuizioni vincenti, anche se non tutte andranno in porto.

Tuttavia, qualche nota stonata arriverà dalla quadratura di Saturno che porterà spese impreviste o eccessive. Inoltre non mancheranno risentimenti, chiarimenti o cosa da ridire a colleghi, dipendenti o superiori.

Stupendo, infine, il cielo per quel che riguarda i sentimenti, specie per le giovani coppie. L’amore si rafforza in questo mese e alcune coppie decideranno di andare a convivere o convolare a nozze.

L’oroscopo del mese di febbraio porterà soldi, affari e fortuna al Toro oltre Vergine e Acquario e Pesci

È in arrivo un mese brillante per l’Acquario quel tutto quel che riguarda la sfera professionale. Chi è alla ricerca di un lavoro (o un nuovo lavoro), febbraio potrebbe essere il mese della svolta. Ricordiamo che abbiamo già visto quali saranno i 7 lavori senza laurea più ricercati del 2022 e pagati anche fino a 4.000 euro al mese.

Mese positivo anche per chiudere eventuali faccende legali e burocratiche. Gli astri consigliano di chiudere adesso eventuali contenziosi ancora pendenti. Ottimo, infine, il cielo delle finanze: sono previste entrate extra o possibili vincite al gioco.

Da rivedere, invece, l’intera sfera dei sentimenti. Venere non è proprio amica a febbraio e i rapporti più fragili o sorti di recente ne risentiranno.

I Pesci nuoteranno in un mare di fortuna

Febbraio sarà altrettanto positivo anche per i nati sotto il segno dei Pesci, che ospiterà Giove nel segno. Una situazione perfetta per allargare il raggio d’azione e/o d’influenza dei propri affari, specie per chi lavora in autonomia o per i freelance. Per qualcuno potrebbe arrivare finalmente il momento di incassare qualche credito in sospeso.

Febbraio sarà perfetto anche per fare nuove amicizie, nuovi incontri, anche casuali. Positiva, infine, la sfera della fortuna. In questo mese chi pratica sport potrebbe raccogliere qualche vittoria o trofeo inseguito da lungo tempo.

