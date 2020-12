Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La legge di bilancio 2021 conferma il Bonus Mamma 2021. Si tratta di euro 800 a disposizione delle donne che aspettino un bambino. In un primo momento sembrava che tutte le elargizioni a favore delle nascite ed adozioni dovessero essere sostituite da un assegno unico. Invece queste misure specifiche per chi dia alla luce un bambino o per chi lo adotti sono state riproposte dal legislatore con scadenza 31 dicembre 2021. Le famiglie potranno quindi presentare domanda per l’Assegno Unico ed Universale previsto a partire dal Luglio 2021. E questo anche se la famiglia in questione comprenda una donna in attesa che abbia chiesto il Bonus Mamma.

In vigore rimane anche il cosiddetto Family Act, ossia la misura a sostegno delle famiglie che siano al settimo mese di gravidanza e che dura fino ai 21 anni del figlio.

In attesa del Bonus Mamma domani del 2021

Questa misura di sostegno non può superare i 200 euro al mese.

Può però sommarsi al Bonus Mamma di euro 800 al mese, valido per tutte le nascite od adozioni verificatesi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Il Bonus Mamma deve essere chiesto all’INPS a partire dal settimo mese di gravidanza o dal momento dell’adozione o affido del minore.

È possibile percepire un assegno per ogni figlio nato o adottato. Tra i criteri per ricevere il bonus, non è prevista nessuna condizione reddituale particolare e pertanto non occorre presentare l’ISEE.

La domanda può essere presentata in modo autonomo sul sito dell’INPS. Oppure, si possono ricevere informazioni e presentare la domanda chiamando il call center dell’Istituto stesso. Riuscire a parlare con il call center, tuttavia, non è sempre facile. In particolare di questi tempi. Per questo, se la futura mamma non è molto tecnologica e non vuole fare da sola, potrà rivolgersi ad un patronato. La prestazione del patronato non sarà gratuita, ma senz’altro ampiamente ripagata dal risultato ottenuto.

Restiamo quindi in attesa del Bonus Mamma domani del 2021.