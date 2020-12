Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dalle penne ai fusilli, e passando per gli spaghetti, ecco le 5 ricette veloci per la pasta gustosa pronta in soli 10 minuti. Perché a tavola si possono servire pasti sfiziosi anche quando il tempo a disposizione per cucinare è davvero poco. Dagli spaghetti veloci al tonno e limone alle tagliatelle con pomodorini e grana. E passando per le penne ai quattro formaggi, oppure per le pennette con speck e panna.

Ecco le 5 ricette veloci per la pasta gustosa pronta in soli 10 minuti

Pasta con zucchine e formaggio

Mentre la pasta cuoce, si fanno rosolare in padella in olio extravergine di oliva due spicchi d’aglio. Aggiungere in padella le zucchine, precedentemente lavate e grattugiate in maniera grossolana, insieme a qualche foglia di basilico. Cuocere a fiamma media per non più di 10 minuti per poi aggiungere abbondante parmigiano grattugiato. Mescolare e poi saltare la pasta cotta al dente in padella aggiustando con sale e pepe.

Pennette con speck e panna

Si tratta di un vero e proprio primo piatto last minute. In quanto basta far rosolare in padella una cipolla in olio extravergine di oliva. Dopo due minuti, aggiungere prima lo speck sminuzzato, e poi la panna. Altri cinque minuti di cottura e si può far saltare la pasta cotta al dente prima amalgamando bene, e poi impiattando subito.

Spaghetti al tonno e limone

In un soffritto di olio extravergine di oliva, prezzemolo, peperoncino ed il succo di un limone, aggiungere in padella tonno sott’olio o al naturale sgocciolato. Cuocere a fiamma bassa per cinque minuti, dopodiché basterà mettere in padella pure gli spaghetti al dente da far saltare ed amalgamare per un paio di minuti. Gli spaghetti tonno e limone sono ora pronti per essere serviti. Ma con una spolverata di abbondante pecorino romano su ogni piatto di portata.

Penne ai quattro formaggi

Si tratta di un primo piatto non solo veloce, ma anche perfetto, per esempio, per una cena improvvisata. Il sughetto bianco si può preparare unendo al taleggio, ed al gorgonzola a dadini, l’emmenthal ed il parmigiano grattugiato. Fino ad ottenere in padella una crema aggiungendo il burro ed un po’ di latte. Ottenuta a fuoco lento una crema liscia e densa si può far saltare la pasta cotta al dente per tre minuti. E poi servire subito calda aggiustando con sale e pepe quanto basta, magari aggiungendo una spolverata di noce moscata grattugiata.

Tagliatelle con pomodorini e grana

Si tratta, tra le 5 ricette veloci per la pasta gustosa pronta in soli 10 minuti, di un primo piatto velocissimo in quanto basta lavare e tagliare a metà i pomodorini aggiungendo ed amalgamando con olio extravergine di oliva, foglie di basilico, aglio tritato e sale e pepe quanto basta. Dopo aver fatto riposare il sugo per dieci minuti basterà metterlo in padella per far saltare le tagliatelle ed impiattare subito spolverando ogni piatto di portata con abbondante parmigiano grattugiato.