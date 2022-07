Se si sta cercando una connessione inarrestabile tra i due segni più divertenti dello zodiaco, ce n’è solo una possibile.

Due segni allegri, compagni di gioco, con qualità nascoste sorprendenti e un sacco di malizia per ravvivare la storia d’amore.

Tuttavia trovare un legame interiore che possa aiutare questa relazione a durare è indispensabile, perché non possono bastare solo i giochi e il divertimento.

Questi due segni, infatti, si annoiano facilmente e la longevità della relazione potrebbe essere un grosso problema.

Scendiamo nei dettagli e scopriamo di quali segni stiamo parlando.

In astrologia questa è la coppia vincente in amore, compatibilità e complicità sono le basi per una storia di successo

La coppia più compatibile dello zodiaco e vincente è quella che si forma tra un Leone e un Sagittario. Questi due segni sono amanti del divertimento e dell’allegria.

Sarà difficile trovare una maggiore complicità di quella che c’è tra questi due segni zodiacali.

Questi partner sono compagni di gioco naturali e sembrano capirsi al volo.

I segni di fuoco sono audaci, ambiziosi, impulsivi e pronti a mostrare i loro stati d’animo e sentimenti, senza vergogna.

Parlano sempre con sincerità e con il cuore, ma non addolciscono ciò che esce dalle loro bocche. I segni di fuoco non amano stare fermi a lungo e sembrano sempre pervasi da un’invidiabile quantità di energia.

Sono anche entrambi straordinariamente ottimisti e resilienti. Si rialzano sempre dopo ogni batosta.

Anche se sarebbe troppo chiamarli vincitori per natura, sono sicuramente talentuosi e spesso fanno la differenza.

Il Leone è pieno di ambizione e determinazione, mentre il Sagittario è un segno zodiacale che gli astrologi spesso trovano eccezionalmente fortunato e infatti anche questo mese di luglio per questo segno, sarà molto fortunato.

La coppia Leone e Sagittario, tante somiglianze ma anche alcune differenze

In astrologia questa è la coppia vincente in amore perché piena di similitudini, ma anche di alcune differenze importanti.

Il Leone ha di solito un’opinione molto alta di se stesso. Nonostante questo risulta aggraziato, focoso, protettivo e forte. Ma non bisogna assolutamente sottovalutarlo.

I Leoni si avvicinano ai loro obiettivi con il vigore di un vero leone in piena attività dopo il pasto successivo, condividendo la stessa grazia regale dei re.

Nel frattempo, in astrologia, il Sagittario è simboleggiato dall’arciere: sono diretti come la freccia quando viene rilasciata. Tuttavia, i Sagittari sono rappresentati anche dal mitico centauro, orgogliosamente liberi, ma leali e intelligenti.

È probabile che viaggi, curiosità e nuovi orizzonti animeranno questo rapporto, ma devono essere evitati anche i conflitti legati all’ego e alle lotte per la libertà personale. Entrambi, infatti, sono due segni zodiacali assolutamente indipendenti che amano avere i loro spazi.

La coppia Leone/Sagittario, però, potrebbe presto annoiarsi. Il Sagittario è troppo accomodante e contrario alle liti drammatiche, mentre il Leone tratta ogni problema come personale tragedia. Il talento del Leone nel trasformare ogni problema in una drammatica storia personale, non si adatta molto bene al modo di fare le cose del Sagittario, che odia la teatralità.

Divertimento, allegria e avventura sono gli elementi positivi di questa relazione. Me entrambi sono impulsivi e, soprattutto, difendono la loro libertà e la loro indipendenza. Questo potrebbe creare degli attriti che, se controllati, potrebbero portare questa coppia allegra, focosa e complice, a durare nel tempo.

