I fruitori di WhatsApp sono tantissimi e perciò questa notizia catturerà sicuramente l’interesse. In arrivo WhatsApp su più dispositivi ma parallelamente c’è un’inattesa brutta notizia.

Molte persone hanno in dotazione più di uno smartphone e sanno bene che sia su un apparecchio che sull’altro non possono installare WhatsApp collegato all’identico numero telefonico.

Perciò questa evoluzione di WhatsApp non sopperirà al problema precedentemente illustrato. Il multi-device riguarderà sicuramente più dispositivi elettronici ma non gli smartphone. Per semplificare il discorso, potremo interagire con il nostro WhatsApp da Pc, tablet, ma non da un altro smartphone.

WhatsApp funziona solo su uno smartphone

I tecnici purtroppo per superare questo ostacolo non hanno trovato una via. Infatti è ben noto che WhatsApp è collegato direttamente al numero telefonico e perciò la presenza dello stesso numero su due apparecchi diversi è praticamente impossibile. Dunque chi attendeva il multi-device di WhatsApp è stato accontentato solo in parte.

Quanti dispositivi collegati a WhatsApp

La popolare app di messaggistica sarà funzionante sfruttando un altro dispositivo quando lo smartphone non è connesso a internet. Probabilmente entro i prossimi giorni verrà lanciata la versione pilota in modo da testare l’app, per poi rilasciare l’applicazione a tutti.

Prossimamente WhatsApp sarà funzionante con massimo 4 dispositivi collegati al proprio account principale, consentendo l’utilizzo con smartphone disconnesso oppure spento.

Come funzionerà

L’utente una volta sincronizzati i vari dispositivi con il WhatsApp principale in dotazione sullo smartphone, ritroverà tutto il contenuto delle chat presenti anche sugli altri dispositivi. A quel punto con smartphone fuori uso si potrà fare tutto: dalle chiamate, videochiamate fino ad inviare messaggi.

Necessario fare l’aggiornamento

Chi ha intenzione di usufruire di questo nuovo servizio deve fare l’aggiornamento di WhatsApp perché altrimenti non funziona. Al momento la casa madre non ha ancora rilasciato la nuova versione e dunque c’è da attendere ancora.

Intanto a breve arriverà la versione multi-device di WhatsApp come funzionalità beta per tutti gli utenti che vorranno provarlo. WhatsApp caricherà la versione ufficiale scaricabile da tutti solo dopo aver correttamente controllato l’assenza di bug.

Ora non resta che attendere la versione ufficiale dell’applicazione in modo da usare WhatsApp in modalità sincronizzata con altri device ma non con un altro smartphone.