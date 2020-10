Con l’avvicinarsi dell’approvazione della nuova Legge di Bilancio 2021, è in arrivo un’ondata di nuovi bonus ed agevolazioni, scopriamo tutti i dettagli in anteprima.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della bozza della Legge di Bilancio 2021 si attende ora l’ok da parte del Parlamento. Sono diverse le novità, quest’anno, in termini di agevolazioni e di aiuti per i cittadini a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Vogliamo oggi fornirvi in anticipo le informazioni circa le novità inserite.

Legge di Bilancio 2021: cosa è previsto

E’ in arrivo un’ondata di nuovi bonus ed agevolazioni, scopriamo tutti i dettagli relativi, alle agevolazioni per le famiglie e per le imprese.

Per le famiglie sarà introdotto il nuovo bonus figli 2021. Si tratta di un assegno unico, definito universale, poiché includerà diversi bonus in un solo. Saranno infatti compresi in questo bonus: gli assegni per nucleo familiare e assegni familiari, le detrazioni per i figli a carico e quelli per famiglie numerose. E poi ancora: il bonus bebè, il bonus mamma domani, assegno per il terzo figlio ed i prestiti agevolati per le famiglie con figli.

Per quanto riguarda le pensioni, sarà riconfermata la pensione di cittadinanza. Confermato anche l’aumento degli importi per chi percepisce la pensione minima, quella relativa all’invalidità civile, l’assegno sociale e la pensione di reversibilità. Inoltre, restano confermati il reddito di cittadinanza e la quota 100.

Per ciò che concerne le imprese, sarà prorogata al 2021 la misura relativa al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno. Inoltre è in programma una proroga per le agevolazioni a sostegno della ripatrimonializzazione delle PMI. In tema di assunzioni, per i giovani under 35 che verranno assunti, potrebbe esserci un azzeramento dei contributi per 3 anni. Diverse sono poi le misure a sostegno del lavoro, dei trasporti, della cultura e della sanità.

Verranno poi introdotti nuovi bonus in busta paga e, molto probabilmente, sarà prorogato anche il bonus vacanza ed altri fondi perduti.

In qualità di Esperti di Economia e Fisco del team di ProiezionidiBorsa vi consigliamo, di consultare per tutti i dettagli relativi alle novità citate il Comunicato Stampa ufficiale del Consiglio dei Ministri n. 67 del 18 ottobre 2020.

