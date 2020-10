Qual è il segreto per scegliere il giusto outfit? Perché non c’è dubbio: l’abito fa il monaco. È indispensabile che mi senta a mio agio con i vestiti che indosso, così il successo è assicurato.

L’outfit deve essere definito la sera precedente l’incontro, l’occasione o, comunque, l’evento che avete in programma. Deve essere l’ultima cosa da fare prima di andare a dormire. Nel silenzio e nella calma della notte, facendo mente locale sugli impegni in programma il giorno successivo.

Procediamo per gradi nella scelta dell’abito giusto. La prima decisione da prendere riguarda il tono e lo stile da utilizzare, a seconda degli incontri in agenda. In secondo luogo, si tratta di scegliere i colori più adatti alla particolare occasione. Infine, il terzo ed ultimo step, attiene alla selezione dei capi di abbigliamento in sintonia con le due precedenti decisioni prese. E l’outfit perfetto è servito.

Un punto fermo da tenere sempre presente è che per le occasioni di lavoro e formali dobbiamo prediligere capi classici. La scelta dei colori sarà fra il nero, il grigio ed il blu scuro. Poi, camicia, o sotto giacca, bianco. Gli accessori non devono essere vistosi, ma semplici e sobri.

I vestiti colorati e vistosi saranno, infatti, più adatti a momenti di svago, a serate con gli amici. È in questi casi, infatti, che vanno abbinati a bracciali, collane e ad orecchini variopinti.

Importante è anche la scelta delle calzature. Queste, in ogni caso, devono essere comode, che si tratti, o meno, di lavoro. Occorre assolutamente evitare di calzare carpe non adatte alla forma dei nostri piedi o, peggio ancora, che ci causino dolore.

Non dimentichiamo, poi, il profumo. Quest’ultimo non deve essere legato all’occasione particolare ma al nostro stato d’animo. La fragranza va scelta, dunque, alla fine. Dopo aver indossato il nostro outfit.

Ora che abbiamo svelato il segreto per scegliere il giusto outfit, ricordatevi che nei rapporti con gli altri, a prescindere dall’occasione o dal momento, dovete mostrarvi positivi e sereni sprigionando una bellezza interiore che diventa gioia irresistibile agli occhi di chi vi sta di fronte.

Seguite le regole suggerite, sorridetevi allo specchio, ed uscirete di casa con la certezza di raggiungere qualsiasi obiettivo desideriate.