La settimana appena conclusasi ha visto una fortissima accelerazione del titolo NEXI sulla scia dei risultati dei primi nove mesi dell’anno. Neanche l’aumento al tetto del contante ha avuto impatto negativo sull’andamento del titolo. Basti pensare che abbiamo assistito a un balzo in avanti di NEXI come non se ne vedevano da oltre 2 anni.

I dati relativi ai primi nove mesi del 2022 hanno certificato che i ricavi sono aumentati dell’8,2% battendo anche il consenso degli analisti. L’ebitda fa ancora meglio in un anno crescendo del 16,5%, da 996,3 milioni di euro 1,16 miliardi di euro.

Non deve, quindi, meravigliare che il titolo abbia segnato, con un rialzo di oltre il 15%, una delle migliori performance dl Ftse Mib e, soprattutto, ha dato una prova di forza come non si vedeva da marzo 2020. Prima ancora di questa data, caratterizzata dal forte recupero dopo lo scoppio della pandemia, mai c’era stato un rialzo così importante.

Sul perché, poi, non si sia stato un impatto negativo sul titolo a causa dell’aumento del tetto al pagamento in contanti la spiegazione è semplice. Lo scontrino medio dei pagamenti NEXI è di circa 63 euro (in calo rispetto agli 87 euro del 2015), Ciò dimostra chiaramente che la crescita degli strumenti digitali per i piccoli pagamenti è quella che sta trainando il titolo. Un trend che non dovrebbe essere influenzato da un aumento del limite ai pagamenti in contanti.

Balzo in avanti di NEXI come non se ne vedevano da oltre 2 anni: i possibili obiettivi secondo l’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta dell’11 novembre a quota 9,948 euro, in rialzo dell’1,84% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Come indicato in precedenza, la rottura in chiusura di giornata della resistenza in area 8,946 euro ha messo le ali alle quotazioni anche a livello settimanale.

Al momento bisogna monitorare con molta attenzione la resistenza in area 10,202 euro (I obiettivo di prezzo). Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento degli altri obiettivi rialzisti indicati in figura dai nostri software proprietari.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 8,73 euro potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.