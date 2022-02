La settimana che porta da San Valentino a fine mese potrebbe avere 2 segni protagonisti sia in campo amoroso che in quello lavorativo. Uno dei 2 è quello dei Pesci, che stanno attraversando un momento abbastanza felice. L’altro, potremmo considerarlo invece un “outsider” e, soprattutto sarebbe in attesa di una meravigliosa novità lavorativa. Andiamo a vedere quale sarà questo segno e quali caratteristiche presenterà nelle prossime ore.

Le stelle hanno un occhio di riguardo per i Pesci

Visto che comunque lo abbiamo accennato, togliamo la curiosità ai nostri Lettori dei Pesci che magari stanno leggendo questo articolo. Infatti, ci sarebbero buone notizie in arrivo sia in campo affettivo, che in quello finanziario. Da un lato, ci sarebbe l’opportunità di recuperare una crisi sentimentale che sembrava invece compromessa. Dall’altro, attenzione invece, a quello che potrebbe essere un’incredibile opportunità lavorativa. Almeno, questo indicherebbero gli astri, favorendo i Pesci in una scelta lavorativa importante, con una occasione in arrivo da prendere al volo.

In arrivo una settimana di successo e di soldi non solo per i Pesci ma anche per questo segno che ha in Giove un potentissimo alleato

Non solo Pesci, ma anche Bilancia tra i protagonisti delle prossime ore. Addirittura, secondo le previsioni, questi giorni di febbraio potrebbero rappresentare una vera e propria rampa di lancio. Con la complicità di Giove, alleato anche dei Pesci, ecco che i nati dal 23 settembre al 22 ottobre si troverebbero di fronte a un’insperata opportunità di cambiamento. Sembrerebbe infatti che l’attuale posizione professionale non soddisfi i nati sotto questo segno. Pronti a rimettersi in gioco, lanciandosi in una nuova sfida.

La novità è dietro l’angolo ma a una condizione

In arrivo una settimana di successo ma anche di soldi per la Bilancia, che dovrà però rispettare una regola ben precisa per arrivare al successo. Questa regola ha un nome: pazienza. Pazienza da avere nella trattativa del nuovo possibile lavoro. Pazienza da dimostrare in casa per non farsi prendere dal nervosismo e creare discordie. Infine, pazienza, per far capire a chi ci cerca che valiamo il gioco. E chi se non uno degli uomini simbolo della pazienza nella storia del Mondo poteva rappresentare meglio la Bilancia come il Mahatma Gandhi? Più chiaro di così.

