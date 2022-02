È uno degli animali più nobili e fieri del Mondo e lo stiamo estinguendo. Parliamo della tigre, esemplare meraviglioso di forza e coraggio, eleganza e nobiltà. La Tigre sarà anche la protagonista del 2022 secondo l’oroscopo cinese, che, come sappiamo, si divide in annate di 12. Le previsioni parlavano addirittura di “2022 pieno di colpi di scena”, in stile action movie per questo segno. Ma non è tutto oro quello che luccica come si dice e anche la Tigre dovrà fare i conti con determinate situazioni per arrivare dove vuole. Diamo un’occhiata agli anni baciati da questo oroscopo nell’articolo della nostra Redazione.

Dal 1926 al 2010 gli anni del successo

Gli anni più recenti della Tigre sono rispettivamente il:

1938;

1950;

1962;

1974;

1986;

1998;

2010.

È evidente come il ciclo dei 12 anni sia visibile a tutti. Secondo l’oroscopo cinese, le caratteristiche principali di questo segno sarebbero decisamente virtuose. Parliamo infatti di coraggio, spirito di competizione, audacia e sicurezza dei propri mezzi. Ma attenzione che pur essendo un anno questo destinato alla fortuna, la Tigre dovrà guardarsi anche da quelli che sono i suoi difetti.

Coraggioso e impulsivo ecco il segno che dominerà il 2022 secondo l’oroscopo cinese ma a patto di frenare questi 3 difetti

Guardando l’oroscopo della Tigre 2022, l’orizzonte appare davvero chiarissimo: qualsiasi obiettivo sarà alla sua portata e nessun traguardo le sarebbe impedito. Attenzione, però a 3 difetti principali che potrebbero complicare la vita, facendo degli autogol nella porta di questo segno. Ci riferiamo a:

ostinatezza;

irascibilità;

facilità ai gesti estremi.

Lavoro e amore potrebbero essere al Top ma con le dovute precauzioni

Dicevamo che amore e lavoro dovrebbero riservare alla Tigre 2022 armonia e passione, ma anche potere e denaro. Decisamente un orizzonte succulento, che però potrebbe irretire facilmente i nati di questi anni. Ecco, allora che proprio le stelle suggerirebbero di smussare i principali difetti caratteristici della Tigre. Coraggioso e impulsivo ecco il segno che dominerà il 2022, ma che nello stesso tempo non dovrà ostinarsi nel cercare di vincere battaglie già perse. Non dovrà lasciarsi andare a scatti d’ira improvvisa e facili arrabbiature. E, non dovrà nemmeno agire impulsivamente, senza fermarsi un attimo a ragionare. Facendo un esempio molto banale: se vinciamo una Ferrari, ma poi ci schiantiamo a 300 all’ora, la colpa non è della Fortuna, ma solo di noi stessi.

