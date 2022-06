In arrivo una settimana a 5 stelle per l’Ariete e questi altri 2 segni zodiacali, mentre per 1 altro sarà il momento di chiarire i propri sentimenti

L’estate è il momento dell’anno che più tendiamo ad associare alla socialità e alla nascita di avventure o relazioni amorose. Cinque giorni fa, con il giorno del solstizio, questa stagione ha avuto finalmente inizio.

Siamo ormai giunti all’ultima settimana di giugno e a breve comincerà un nuovo mese, che ci proietterà nel vivo dell’estate. Precisamente, cosa ci attenderà dal 27 giugno al 3 giugno? Secondo l’oroscopo, è in arrivo una settimana 5 stelle per l’Ariete e altri 2 segni zodiacali, cioè i Gemelli e l’Acquario.

Venere è dalla parte dell’Ariete

L’influenza positiva di questo pianeta si vedrà durante tutto quanto il mese di luglio. I nati sotto il segno dell’Ariete cominceranno già ad averne un assaggio nel corso di questa settimana. Le storie d’amore che nasceranno in questo periodo si riveleranno molto significative per la loro vita.

Per l’Ariete, i giorni più fortunati di questa settimana saranno il 2 e il 3 luglio.

Grandi novità a lavoro per i Gemelli

Secondo l’oroscopo, durante questa settimana ci saranno grandi e positive novità lavorative per questo segno zodiacale. In amore, i Gemelli dovranno fare una scelta molto importante. Non dovranno però avere paura, perché Venere sarà anche e specialmente dalla loro parte per tutto il mese di luglio.

Già a partire da questa settimana, questo pianeta favorirà incontri che potrebbero trasformarsi in piacevoli tresche amorose.

Creatività e ambizione si riveleranno vincenti per l’Acquario

Questo segno zodiacale vivrà un’impennata di ambizione, che lo spingerà a riconoscere le proprie doti e a superare i suoi limiti.

Sul lavoro sarà molto creativo e questa sua dote potrebbe rivelarsi una carta vincente. Pertanto, arriveranno presto soddisfazioni inaspettate.

Avrà buone occasioni in amore, ma c’è il rischio che le bruci con il suo comportamento un po’ schivo. Per sfruttarle appieno, dovrà lasciarsi andare alle sue emozioni senza remore.

In arrivo una settimana a 5 stelle per l’Ariete e questi altri 2 segni zodiacali, mentre per 1 altro sarà il momento di chiarire i propri sentimenti

Situazione invece un po’ burrascosa in amore per la Bilancia. Quest’ultima potrebbe star vivendo un momento di confusione. In questo caso dovrà fare chiarezza nel proprio cuore e cercare di capire quali siano i suoi reali sentimenti nei confronti di una persona importante.

Durante la settimana dal 27 giugno al 3 luglio, avrà grande affinità con gli Acquario e i Gemelli.

