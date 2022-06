L’oroscopo parla chiaro: i segni zodiacali che avranno più successo in amore nel corso dell’estate sono l’Ariete, il Sagittario e i Pesci.

Durante il mese di luglio, tuttavia, a spiccare in modo particolare sarà il segno dei Gemelli. La presenza di Venere nella sua costellazione cambierà in meglio la sua vita sentimentale, prima probabilmente fiacca.

I nati sotto questo segno avranno buone occasioni di cominciare una convivenza oppure di ricevere una proposta di matrimonio dal proprio compagno.

Oltre ai Gemelli, ecco altri 2 segni zodiacali per cui luglio sarà un mese all’insegna dell’amore e della passione e 1 che si riappacificherà con il partner

Anche se sarà certamente il più fortunato in amore, questo segno non sarà l’unico a poter vantare un mese di luglio degno di nota da questo punto di vista. Ce ne sono, infatti, altri che vivranno un periodo altrettanto ricco di passione.

L’Ariete

L’Ariete, come avevamo già anticipato, è tra i segni zodiacali che stanno vivendo l’estate migliore dal punto di vista sociale e amoroso. Non solo avranno occasioni di fare molte nuove amicizie, ma a luglio il loro carisma li farà brillare a tal punto da spingere molte persone ad avvicinarsi con l’intento di conquistarli. Chi è già in una relazione, invece, avrà l’occasione di rafforzare la propria intesa con il compagno. Finalmente, la coppia riuscirà a comunicare in modo molto produttivo.

Il Toro

Chi appartiene a questo segno ed è innamorato di una persona, dovrebbe sapere che luglio potrebbe essere un buon mese per cercare di fare breccia nel suo cuore. A favorire il Toro nel suo intento ci sarà l’influsso positivo di Giove.

Quindi, non gli resta che farsi coraggio e cercare di sfruttare quest’occasione propizia.

Il Capricorno appianerà le divergenze con il proprio compagno

Tra quelli che abbiamo citato è forse quello che avrà il mese meno positivo. Il Capricorno avrà però l’occasione che aspettava per risolvere le incomprensioni che si erano create con il compagno e riconciliarsi con lui forse in modo definitivo.

