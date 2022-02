Un film può essere un fantastico compagno per una serata a casa. La trama, i personaggi, i colpi di scena, gli intrighi sono sicuramente un buon motivo per rimanere incollati alla TV e aspettare il gran finale. Ma se vogliamo provare tutte le emozioni che una trama dovrebbe trasmettere, dobbiamo anche scegliere i film e le serie TV giuste. Ma la scelta è così ampia e vasta che spesso ci ritroviamo in un mare di indecisione. E, proprio per questo motivo, vogliamo consigliare alcune storie formidabili che valgono assolutamente la pena di essere viste.

Serie e film su Netflix sono sempre a portata di mano e sicuramente ce ne sono alcuni che non possono sfuggire alla nostra attenzione

Ci sono veramente tantissimi film e serie TV tra cui scegliere. Basti pensare a quante opzioni possiamo trovare su Netflix, per esempio. Ci sono davvero trame per ogni genere. E di alcune avevamo anche già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un film sulla piattaforma che potrebbe farci riflettere più che mai, soprattutto sulla situazione che stiamo vivendo. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato la bellezza incommentabile di una serie TV che ha fatto appassionare migliaia di telespettatori e che potrebbe tornare molto presto. Oggi, invece, ci concentriamo su 3 trame che stanno per arrivare e che sicuramente cattureranno la nostra attenzione.

Il 2022 non smette di stupirci ed escono 3 imperdibili ed emozionanti serie Netflix che ci faranno innamorare e ci travolgeranno

Iniziamo da Finding Ola. Qui, verremo catapultati nel Mondo della protagonista, madre di due figli che sarà costretta a guardare in faccia la realtà. Dopo una serie di eventi che la costringeranno ad affrontare ostacoli all’apparenza insuperabili, Ola inizierà spontaneamente un percorso dentro se stessa, scoprendo dei lati di sé che mai avrebbe immaginato possibili. Inoltre, avremo anche l’opportunità di innamorarci di Fishbowl Wives, ripreso dal noto romanzo di Marco Missiroli. Qui, avremo a che fare con 6 donne che, per ragioni diverse, sono molto vicine al tradimento. Persone apparentemente comuni, con lavori di tutti i giorni, che ci faranno entrare nel loro universo fatto di intrighi, bugie e scoperta di sé stessi.

Infine, abbiamo Finché vita non ci separi, un’interessante storia che ruota attorno alla famiglia Paixao. I protagonisti da sempre gestiscono uno spazio adibito a celebrazioni per matrimoni ma, a quanto pare, le richieste sono sempre meno. Inoltre, la separazione imminente dei due genitori crea ancor più confusione nella famiglia, portando alla luce diverse opinioni sul concetto stesso di matrimonio. Dunque, possiamo dire con certezza che il 2022 non smette di stupirci ed escono questi piccoli capolavori, che sicuramente ci terranno incollati allo schermo e ci travolgeranno come non mai.

