Per rendere più bello il nostro giardino oltre ai fiori, una siepe non guasta. Danno un tocco di eleganza, soprattutto se ben tagliate e sono molto utili. Una buona siepe può creare una zona di protezione dagli sguardi altrui. Delimita elegantemente una proprietà e potrebbe anche attirare gli uccelli.

Per chi ama ascoltare nel suo giardino il cinguettio allegro degli uccelli, alcune siepi sono adatte allo scopo.

Le siepi rispondono ad esigenze differenti. Potremmo avere bisogno di siepi antivento, impenetrabili, per climi marini ecc. Per queste esigenze vanno bene 3 piante come l’alloro, l’eleagno e il crespino.

Oltre alle siepi, anche un prato ben curato fa la sua figura. Soprattutto se il manto del prato è folto e ben tagliato. Tuttavia, non basta solo appagare la vista, anche l’udito vuole la sua parte in un bel giardino. Così in primavera oltre ad alberi e casette, per attirare gli uccelli possiamo anche impiegare alcune siepi.

Le siepi

Oggi, gli uccellini sono esposti a diversi pericoli e alcuni sono in via di estinzione. C’è chi costruisce piccole casette dove possono rifugiarsi e trovare anche del cibo. Questo si può dare anche scegliendo delle siepi che producono bacche. Gli uccellini amano molto questi piccoli frutti e volentieri si fermano a consumarli. Tra gli arbusti a bacca potremmo scegliere il Biancospino, il Ciliegio selvatico, il Mirtillo e tanti altri.

In primavera oltre ad alberi e casette, attiriamo pettirossi e cinciallegre con queste siepi particolari nel nostro giardino

Tra i piccoli frutti che amano gli uccellini vi è il Sorbo. Una pianta dalla crescita lenta, ma che offre bellezza e colore al giardino. Molto diffusa in Italia, ma ultimamente un po’ abbandonata.

Anche il Sambuco nero è un arbusto utile agli uccelli. Soprattutto nel periodo invernale, in cui è difficile trovare cibo, il sambuco offre i suoi frutti. A fornire cibo agli uccellini a fine inverno e agli inizi della primavera ci penserà invece il Viburno tino.

Per fare contenti gli uccellini, mettiamo in giardino il biancospino. Queste bacche per loro corrispondono a una torta a crema chantilly per noi. Inoltre i suoi fiori profumati attirano anche tanti insetti utili come le coccinelle. Sono queste che vanno a eliminare gli afidi, nemici di diverse piante e delle rose. Il biancospino, inoltre, è un’erba medicinale, utile anche per chi soffre di ipertensione.

L’edera è un piccolo rifugio per gli uccellini e i suoi frutti a gennaio sono una manna nel deserto. Altri arbusti utili sono l’Albero di fagiano, la Buddleia, la Rosa canina, il Piracanta Orange Glow e alcuni altri. Tutti questi attirano gli uccellini come fringuelli, pettirossi, cinciallegre, canarini, passeri ecc.

Sarà un modo per aiutare e proteggere questi piccoli volatili, utili alla natura e dalla vita difficile.