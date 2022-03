Il mese di marzo non porta soltanto la primavera, giornate lunghe e il risveglio della natura, ma anche un cielo molto interessante.

Proprio in questi giorni, il Sole e Giove si incontrano e questo fenomeno prende il nome di sinodo di Giove. Questo aspetto potrebbe avere delle ripercussioni per alcuni fortunati segni zodiacali. Infatti, il sinodo di Giove può ampliare le opportunità a nostra disposizione e le nostre capacità di fare e di agire.

Ricchezza per Pesci e Vergine

Tra i segni maggiormente coinvolti dal sinodo di Giove ci sono la Vergine e i Pesci. Giove regala ottimismo e voglia di fare ai nati sotto il segno della Vergine, che riusciranno a dare il massimo sul lavoro. Questo aspetto renderà i Vergine maggiormente produttivi e i risultati potrebbero tradursi non solo in gratificazioni personali, ma anche in guadagni maggiori.

Per i Pesci sono in arrivo cambiamenti positivi sul fronte del lavoro. Proprio in queste settimane potrebbe arrivare una proposta di lavoro o anche soltanto un passaggio ad una mansione maggiormente retribuita. Giove rende i Pesci più affabili e ben disposti a lanciarsi in un nuovo progetto tenendo lontane le preoccupazioni.

Marzo ricco di soldi e successo per questi 2 segni zodiacali che insieme a Pesci e Vergine avranno Giove favorevole

Il sinodo di Giove rende i Toro inclini al cambiamento, soprattutto sul fronte del lavoro. Nuove proposte e progetti saranno dunque ben accolti e potrebbero portare a soldi extra.

Torna finalmente la serenità nella vita dei Toro dopo un periodo difficile. Gli appartenenti a questo segno si sentiranno finalmente entusiasti della propria vita privata e lavorativa.

Potrebbero arrivare cambiamenti positivi anche nell’ambito dei sentimenti, perché cresce la voglia di risolvere problemi ed incomprensioni. Questo è il momento migliore anche per guardarsi dentro e cercare di migliorare sé stessi e il rapporto con gli altri.

Cancro

Sarà davvero un marzo ricco di soldi e successo per il segno del Cancro, che sembra trasformare in oro tutto ciò che tocca. Giove favorevole aiuta a raggiungere il successo, rendendo più facili e produttive le nostre azioni.

I Cancro si sentiranno pieni di energia e voglia di fare non solo sul lavoro, ma anche nel rapporto con il partner. I nati sotto questo segno si sentiranno più indulgenti e ben disposti a chiarire incomprensioni in famiglia e con i colleghi.

