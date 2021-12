Il mese di dicembre è ormai entrato nel vivo, tra una decorazione e un panettone ci stiamo avvicinando al Natale.

Una festività che ci traghetterà verso il 2022 con tutte le incognite che riserva il futuro. I buoni propositi non mancheranno e in molti avranno già cominciato a consultare l’oroscopo per il prossimo anno.

Non solo per il segno del Cancro e quello della Vergine ma anche per altri 3 segni zodiacali la fortuna non tarderà a bussare.

In campo lavorativo ma anche in quello sentimentale le emozioni non si faranno attendere. La salute sarà positiva per questi tre segni zodiacali a dicembre ma anche a gennaio.

Dovranno però attendersi dei cambiamenti da affrontare a testa alta per non rimanere delusi.

In arrivo soldi e amore ma anche salute per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna tra dicembre e gennaio

I nati sotto al segno dei Gemelli riusciranno a trasformarsi nel punto di riferimento degli altri, soprattutto per le questioni sentimentali.

Chi è segretamente innamorato non dovrà fare altro che dichiararsi, infatti i sentimenti probabilmente saranno ricambiati.

Per le coppie consolidate sarà un 2022 all’insegna dei cambiamenti molto positivi. Per quanto riguarda il lavoro i Gemelli potranno avvalersi dell’aiuto di superiori influenti. Sicuramente un aiuto importante per riuscire a mettere al suo posto un tassello fondamentale della vita lavorativa. Questo permetterà di ottenere delle promozioni e, di conseguenza, un aumento di stipendio. Con più soldi a disposizione ci si potrà togliere qualche sfizio.

La salute non manca ma attenzione ai bronchi e ai raffreddori stagionali.

Bilancia

I nati sotto al segno della Bilancia, poi, riusciranno finalmente a dare una svolta alla loro relazione. All’inizio questo produrrà dello smarrimento e della confusione ma la scelta sarà quella giusta, nel bene o nel male.

Infatti, spesso si evita il cambiamento per paura quando, in realtà, è necessario per crescere e maturare. In alcune coppie potrebbero presentarsi problemi esterni alla coppia, magari legati all’invadenza di alcuni parenti.

La Bilancia ha la tendenza a chiudersi a riccio davanti ai problemi ma non è questa la soluzione. Non si risolvono i problemi con il silenzio, meglio affrontarli a testa alta.

Dal punto di vista lavorativo meglio mettere subito in chiaro le cose, soprattutto se non si è convinti del proprio contratto e del proprio stipendio.

Gennaio è proprio il mese più adatto per procedere alla ricerca di un nuovo impiego che permetta di vivere in modo più sereno.

La salute non sarà male ma attenzione alla schiena, spostare pesi durante le festività potrebbe risultare pericoloso.

Capricorno

Il terzo segno zodiacale a cui non mancherà la fortuna tra dicembre e gennaio è il Capricorno. In campo sentimentale le situazioni troveranno finalmente un chiarimento e i progetti non mancheranno. Quindi i Capricorni non dovranno far altro che lasciarsi andare magari mostrando quei segni di vulnerabilità che tanto cercano di celare.

Con le stelle dalla loro parte anche il lavoro andrà a gonfie vele. Le occasioni lavorative non mancheranno, specialmente a gennaio e i Capricorni sapranno sfruttare al meglio.

Se ci dovessero essere incomprensioni sul lavoro meglio procedere velocemente ad un confronto produttivo. Questo permetterà di portare a termine progetti importanti ma attenzione a non diventare antipatici tra un ordine e l’altro.

Anche se dicembre sarà favorevole dal punto di vista della salute meglio fare attenzione alle ginocchia e alle articolazioni. Soprattutto chi ama cimentarsi nello sci o nello snowboard dovrà farlo con prudenza. Quindi in arrivo soldi e amore ma anche salute per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna tra dicembre e gennaio.