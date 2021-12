Il Natale è sempre più vicino ed è tempo di addobbare la casa per le feste. In questo periodo dell’anno è normale impegnarsi per rendere la casa accogliente. A riscaldare l’atmosfera ci pensano le collane di luci, il Presepe e soprattutto un albero decorato a festa.

Tuttavia, è anche giusto cercare di non spendere somme eccessive per gli addobbi. Abbiamo già presentato l’idea creativa per un albero di Natale vero insolito ed ecologico per stupire tutti. Ma oggi vogliamo parlare della tavola. Infatti, oltre alle succulente pietanze e al gusto, anche l’occhio vuole la sua parte.

Non c’è tavola di Natale senza un centrotavola da sogno che colpisca l’occhio degli invitati. Ecco, allora, come creare facilmente un centrotavola strepitoso da gustare e segnaposto incantevoli ma economici da restare senza fiato. Abbiamo capito proprio bene, da gustare.

Infatti, per creare il centrotavola useremo frutta di stagione e qualche biscotto della tradizione. Il risultato sarà fantastico e potremo dire di esserci divertiti. Non c’è tempo da perdere, ecco come fare.

L’idea di centrotavola che presentiamo oggi sfrutta ciò che la natura offre in questa stagione. Andando al mercato, facciamo scorte di mele e agrumi. In questo periodo si trovano anche delle meline piccole e croccanti perfette per decorare.

A casa, invece, procuriamoci una ricetta della pasta frolla al burro (in questo articolo ne troviamo una versione light senza burro né zucchero). Con la pasta frolla e qualche stampino natalizio, prepariamo e inforniamo dei biscotti che serviranno a decorare il centrotavola. Inoltre, saranno proprio i biscotti a fare da segnaposto.

In questo caso, è bene scegliere tante formine diverse quanti sono gli invitati. Procuriamo anche una candela di grosse dimensioni e un bel piatto rosso. Quest’ultimo servirà per comporre il centrotavola. A questo punto sistemiamo la candela al centro del piatto e posizioniamo dei rametti di rosmarino intorno. Aiutiamoci con un filo di rafia per tenerli insieme.

Prendiamo le meline più belle e qualche mandarino. Anche i kumquat sono una scelta decorativa molto azzeccata per la composizione. Sistemiamo la frutta in modo ordinato e grazioso. Si possono aggiungere anche delle pigne o dei rametti di pino. Una volta fatto ciò, prendiamo i biscotti rimasti e sistemiamoli nella composizione.

Ricordiamo che possono essere di forme svariate, ma la migliore in questo caso è la stella, uno dei simboli del Natale. Ecco che il nostro centrotavola prenderà forma e solo noi potremo decidere quando è finito. Per i segnaposto, invece, usiamo i biscotti legando un filo di rafia per decorarli. Sarà una splendida sorpresa per gli invitati che si troveranno un biscotto personale in dono.