Torna protagonista tra i segni dello zodiaco quello dei Gemelli. Guardando le stelle dovrebbe proprio essere una settimana fortunata per i nati dal 21 maggio al 21 giugno. Ma se vogliamo guardare al puro lato finanziario, più dei Gemelli, dovrebbero incassare altri due segni che vedremo in questo articolo. Sono soprattutto Giove e Venere a spingere forte sull’acceleratore dei fortunati che andremo a vedere. Ma, basta parole, e concentriamoci immediatamente sull’andamento settimanale di questi tre segni.

Un’aurea di fascino protegge i Gemelli

Venere scende in campo per schierarsi al fianco dei Gemelli in questa seconda settimana di marzo. La dea dell’amore potrebbe facilitare nuovi incontri per i single, ma anche tanta complicità per le coppie affiatate. Secondo le stelle potrebbe essere addirittura uno dei periodi dell’anno in cui i Gemelli saranno più affascinanti. Quindi, almeno dal punto di vista sentimentale, sembrano non esserci ostacoli lungo il cammino. Venere renderà nuovamente sexy e attraenti quei Gemelli un po’ appannati dalla vita di coppia. Dal punto di vista economico potrebbe essere davvero un buon periodo, offuscato però dalle uscite. Sembrerebbe esserci infatti quel classico momento in cui nonostante le entrate siano ottime, le uscite sarebbero ancora maggiori.

In arrivo ottime notizie per i Gemelli ma Giove e Venere riempiranno di soldi questi 2 segni fortunati anche in amore

Torna impetuosamente alla carica l’Ariete, protetto da Venere e assistito da Giove. Sappiamo praticamente tutti che sta letteralmente per esplodere l’anno fortunato di questo segno. Proprio da primavera in poi è prevista una cavalcata vincente che dovrebbe portare denaro e soddisfazioni in serie ai nati dal 21 marzo al 20 aprile. Per quanto riguarda questa settimana, l’armonia di coppia è garantita dalla dea dell’amore e ci sarebbero grandi notizie in arrivo a livello professionale. Ma potrebbe essere un semplice antipasto, in vista del vero e proprio boom lavorativo che le stelle avrebbero pronosticato da metà aprile in poi.

Finalmente torna anche la Bilancia sul podio

In arrivo ottime notizie per i Gemelli, ma torna sul podio finalmente anche la Bilancia. Venere sta aprendo nuovi scenari amorosi, soprattutto per coloro che vengono da crisi profonde. Giove sarebbe al fianco delle persone ambiziose di questo segno che hanno voglia di cambiare la propria vita. Attenzione che potrebbero verificarsi dei problemi lavorativi, ma che dovrebbero essere sorpassati tranquillamente. Potrebbero essere delle giornate molto intense le prossime, ma foriere di soddisfazioni sia psicologiche che economiche.

