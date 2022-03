Alimento per eccellenza presente in tutte le case e fonte di importanti proprietà e nutrienti, le uova sono protagoniste di tantissime ricette.

Dolci e salati, semplici ed elaborati, qualunque piatto decidiamo di preparare, le uova si prestano ad ogni manicaretto.

Possiamo utilizzarle per una torta classica oppure per realizzare una semplicissima ma squisita frittata.

Ci siamo chiesti perché proprio la frittata non manca quasi mai sulle tavole di noi italiani (e non solo)? La risposta è molto semplice e riguarda tanto la versatilità in cucina quanto la varietà dei piatti.

A base di prosciutto, funghi, carciofi o asparagi, questo piatto così comune e apprezzato salverà ogni pranzo o cena dell’ultimo minuto.

Se poi decidiamo di organizzare una rimpatriata con tante persone, ecco che può fungere da aperitivo, antipasto oppure da secondo piatto.

Basta prendere alcune uova, romperle in una ciotola, unire un pizzico di sale, del latte, gli ingredienti prescelti e mettere tutto sul fuoco. Un filo d’olio in padella evita al composto di attaccarsi e la cottura a fuoco basso gli dona la giusta doratura.

Ad un tratto, però, qualcosa sembra andare storto e la nostra frittata si frantuma in mille pezzi. Cosa mai è successo? Cerchiamo di scoprirlo.

Per una frittata compatta che non si rompe in mille pezzi, ecco il trucchetto segreto consigliato dagli chefs

Quando prepariamo il nostro manicaretto, siamo soliti mescolare e lavorare le uova energicamente prima di versarle nella padella da mettere sul fuoco.

Bene, è proprio questo l’errore da evitare come la peste perché rischiamo di ottenere una frittata che si rompe facilmente.

Diversamente da quanto potremmo pensare, lavorare le uova a lungo così da da rendere il composto omogeneo, potrebbe rappresentare la disfatta del nostro manicaretto.

Il segreto sta proprio nel mescolare le uova in modo grossolano, giusto una o due volte utilizzando una forchetta.

Non dobbiamo lavorarle come faremmo per una torta o un dolce di qualsiasi genere. Se poi vogliamo ottenere un effetto ancora più buono, per una frittata compatta e soprattutto molto soffice, basterà aggiungere dell’albume precedentemente montato a neve. E non solo, anche una noce di burro aumenterebbe sofficità e compattezza della nostra ricetta.

Alta, morbida e intera: sarà questo il risultato di questo manicaretto speciale e incredibilmente semplice.

Un piccolo trucchetto incredibilmente utile e che forse solo in pochi avevano già sperimentato.

