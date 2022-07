Il polpo è un prodotto del mare davvero eccezionale che, in ogni stagione, regala sempre grandi esperienze di gusto. La classica insalata di polpo nei periodi più caldi è sempre una garanzia, magari accostato alle classiche patate e prezzemolo. Ma il polpo è anche un ottimo ingrediente per preparare squisiti piatti di pasta come ad esempio il polpo cucinato come un ragù.

Di seguito, invece, forniremo i trucchi per cucinare a puntino il polpo e renderlo morbido da sciogliersi in bocca ed utilizzarlo per una ricetta che sbalordirà gli ospiti.

Pertanto ecco come cucinare un polpo fresco o congelato come dei veri chef.

Tenero e gustoso

Generalmente attorno ai prodotti congelati aleggia un certo disprezzo. In realtà per quanto riguarda il polpo, non è necessariamente un male, anzi. Congelare il polpo vuol dire spezzare le fibre della carne, cosa che renderà il pesce molto più morbido. Pertanto, anche quando acquistiamo un polpo fresco, il vero segreto per averlo morbidissimo è congelarlo almeno un paio di giorni. Quando decideremo di cuocerlo, poi, dovremo scongelarlo agendo in 2 modi. Il primo è quello di metterlo in acqua fredda ed accendere il fuoco, anche se questo potrebbe fare perdere la pelle. Il secondo è quello di lasciarlo scongelare da solo in frigo dentro una bacinella, magari in frigo. Una volta decongelato potremo cuocerlo direttamente in acqua bollente intozzando i tentacoli tre o quattro volte in modo tale che questi si arriccino. Inseriamo il polpo totalmente nell’acqua per poi lasciare che questo cuocia circa 35-40 minuti per ogni chilo.

Ecco come cucinare un polpo fresco o congelato tenero come il burro più una ricetta senza le solite patate

Per capire quando il polpo è cotto sarà sufficiente infilzarlo in mezzo ai tentacoli con un coltello. Se la lama entra senza difficoltà il polpo è cotto. Lasciamolo freddare nella sua stessa acqua per avere un polpo ancora più morbido.

Finalmente siamo pronti per utilizzare il nostro polpo in insalate o magari per preparazioni più originali.

Ad esempio potremmo tagliare i tentacoli del polpo separandoli dal corpo e passarli nella farina di mais per poi friggerli in olio bollente. Lasciamo che i tentacoli cuociano per 3 o 4 minuti per ottenere una frittura impeccabile. Una volta pronti, possiamo utilizzarli per un secondo piatto in accompagnamento ad una crema di peperoni, della burrata o della salsa yogurt al basilico.

