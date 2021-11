A breve arriverà la tredicesima di Natale a favore dei pensionati. A differenza dei lavoratori subordinati, infatti, essi riceveranno questo trattamento aggiuntivo già a partire da questa settimana. Quindi, molto prima delle feste natalizie. Dunque, è in arrivo la tredicesima di Natale per i pensionati ma vediamo a chi, quanto e quando spetta. Anzitutto, le pensioni accreditate alla Posta saranno pagate, il primo giorno bancabile del mese. Questa regola è entrata in vigore dall’inizio della pandemia. Per chi, invece, riceve l’accredito diretto sul conto corrente bancario, non cambierà nulla. Anche loro, infatti, il primo giorno bancabile del mese, riceveranno la pensione di dicembre, con annessa tredicesima. Quindi, per detta categoria, quest’anno arriverà mercoledì 1° dicembre.

In arrivo la tredicesima di Natale per i pensionati ma vediamo a chi, quanto e quando spetta

Per chi riceve l’accredito in posta, invece, le date utili sono le seguenti:

1) il 25 novembre, coloro che ricevono la pensione sul conto corrente postale, avranno la disponibilità delle somme;

2) coloro che, invece, ritirano in contanti alla Posta, dovranno farlo in ordine alfabetico, nel rispetto dell’apposito calendario.

Sicché, la data per il ritiro parte da giovedì 25 novembre fino a mercoledì 1° dicembre.

Chiarito “quando” sarà pagata la tredicesima, passiamo a specificare, “chi” sono gli aventi diritto.

Essa spetta alle seguenti categorie di pensionati:

1) percettori di pensione di vecchiaia;

2) percettori di pensione anticipata (ovvero l’ex pensione di anzianità);

3) titolari di prestazioni assistenziali, come l’assegno sociale e la pensione d’invalidità;

4) titolari della pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità.

Non spetta, invece, ai percettori della pensione di cittadinanza.

Gli importi

Veniamo all’importo delle somme destinate alle categorie di pensionati su indicate. Al riguardo, si chiarisce che, solitamente, detto importo è uguale a quello del rateo mensile di pensione. Ciò, però, vale per coloro che percepiscono la pensione da almeno un anno.

Più nel dettaglio, per calcolare l’importo della tredicesima, bisogna moltiplicare quello della pensione lorda mensile per il numero di mesi di pensionamento. Poi, dividere il tutto per 12 o per i mesi di effettivo pensionamento. Per quanto riguarda la tassazione, da quest’anno non ci saranno più differenze tra quella della tredicesima e quella della pensione. Questo perché dal 1° gennaio 2021, essa è stata uniformata alle 13 mensilità anziché alle 12 del passato.