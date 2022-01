Ogni segno zodiacale ha i suoi pregi e i suoi difetti. Moltissimi riescono a vedere sempre il buono che ci circonda. Altri entrano spesso in conflitto con persone che hanno tendenze molto legate al proprio segno zodiacale. Se pensiamo al Sagittario ad alcuni di noi viene in mente il suo lato sfuggente. Ma esistono dei semplici modi di vivere che possono combattere questa loro tendenza alla fuga.

I pregi e i difetti

Ma veniamo al Capricorno, o meglio, a tutti coloro follemente innamorati di un Capricorno. Non dobbiamo mai dimenticarci che questo segno sta a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. È un segno di rinascita per eccellenza. Il suo essere nel passato/presente gli impone una stabilità emotiva che non è da tutti. Stabile, affidabile e molto paziente, si rivela essere molto determinato in ogni sua azione. Ogni obiettivo viene portato avanti e fino alla fine con successo. Sono stacanovisti e spesso mettono da parte se stessi per conseguire lo scopo.

Ma in amore sono degli amanti fedeli di lunga durata. Essere così affidabili nella vita di tutti i giorni, li rende capaci di vivere una relazione alla volta. Mettono dentro tutto di se stessi e spesso sono molto inflessibili quando si tratta di vivere una storia d’amore in un certo modo. Fedele pretende fedeltà, sincero pretende estrema sincerità da parte del suo partner. Ma spesso si inciampa in scomode discussioni per via del suo essere molto permaloso.

In arrivo la fortunatissima svolta per gli innamorati del Capricorno che potranno avere una relazione duratura e bellissima

Il Capricorno è altamente suscettibile in fatto di critiche, soprattutto quando si tratta di cuore. Il fatto che ci mettano il 100% del loro cuore li rende contrari a disappunti ed offese. Spesso capita che cerchiamo di esprimere un sentimento negativo e loro vadano su tutte le furie senza neanche averci dato il tempo di spiegare. Ma come fare per combattere questo vizio del tutto innocuo? In arrivo la fortunatissima svolta per gli innamorati del Capricorno che potranno avere una relazione duratura e bellissima. Tutto sta nell’avere estrema pazienza. Durante una discussione non dobbiamo lasciargli modo di farci sovrastare. Dobbiamo sempre cercare di parlare con il cuore in mano.

Quando ci sentiamo tristi, trascurati o semplicemente giù di morale dobbiamo esprimere tutti i nostri sentimenti senza collera. Non servirà ad altro che far crescere il suo pessimismo, poiché sono segni che sin da piccoli hanno imparato che la vita è difficile. Ancora, potrebbe anche amplificare il suo essere introverso. Potrebbe portarlo a chiudersi e a tenere per sé tutti i suoi sentimenti nei nostri confronti. La cosa migliore da fare sarà semplicemente parlare con calma e spiegare esattamente cosa stiamo provando in quel momento. Sono persone estremante pratiche e, dove sta un problema, loro vedono subito la soluzione. Spieghiamo che non è una discussione accesa, ma un flusso di pensieri da condividere. Un modo di comunicare apertamente e di capire a che punto stiamo della relazione. Scoprire quasi subito che i nostri timori erano infondati e che si può creare una maggiore unione attraverso un confronto costante.