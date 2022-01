A chi non è mai capitato di dimenticarsi la pasta sul fuoco per accorgersene quando ormai è troppo tardi? Il risultato può essere a volte una pasta molliccia e scotta, praticamente immangiabile. Ma se abbiamo combinato un disastro e ci troviamo fra le mani della pasta ormai irrimediabilmente troppo cotta, non dobbiamo per questo rassegnarci a un pasto mediocre. Possiamo ancora salvare la cena utilizzando la pasta scotta in due piatti buonissimi che ci faranno fare un figurone anche con gli ospiti. Vediamo quali.

Ecco come salvare la pasta troppo cotta trasformandola in due piatti raffinati da leccarsi i baffi

Ma di quali piatti stiamo parlando? Si tratta di ricette in cui la pasta troppo cotta non è un problema, e anzi le rende ancora più gustose. Parliamo della frittata di pasta e della pasta al forno. Vediamo quindi come prepararle recuperando una pasta dimenticata troppo a lungo sul fuoco. Ecco come salvare la pasta troppo cotta trasformandola in due piatti raffinati da leccarsi i baffi.

La pasta scotta è l’ingrediente perfetto per la frittata di pasta

Non demoralizziamoci se la pasta è troppo cotta. Nella cucina di chi ha fantasia non si butta via niente. La pasta scotta è un ingrediente preziosissimo per una ricetta speciale e prelibata: la frittata di pasta. Gli ingredienti sono pochi e semplici. Procuriamoci delle uova fresche, del formaggio e se la gradiamo della pancetta, o anche delle verdure già cotte per una versione vegetariana. In una ciotola sgusciamo le uova e aggiungiamo il formaggio grattugiato o tagliato a dadini, e gli altri ingredienti che abbiamo selezionato. Per ultima, aggiungiamo la pasta già cotta. Versiamo ora questo composto in una padella capiente e antiaderente, in cui abbiamo scaldato un filo d’olio. Giriamo la nostra frittata a metà cottura per un risultato perfetto e appetitoso.

Un’ottima pasta al forno pronta in pochi minuti

Se abbiamo cotto troppo la pasta, possiamo approfittarne per trasformarla in un’ottima pasta al forno improvvisata. Mettiamo la pasta ben scolata in una terrina con sugo di pomodoro, olio, sale, pepe, abbondante formaggio grattugiato e una spolverata di pangrattato. Possiamo anche aggiungere altri ingredienti secondo il nostro gusto, come pancetta, cipolle, carne macinata o verdure tagliate a dadini. Inforniamola in modalità normale a 180 gradi per circa 20 minuti, seguiti da 5 minuti in modalità grill. I commensali saranno sicuramente felicissimi.

