Una casa fiorita è un piacere in tutte le stagioni. I fiori non soltanto rallegrano l’atmosfera, ma possono aiutarci a dare un tocco di personalità alla nostra casa. Se durante la bella stagione non mancano le specie di fiori con cui arredare gli interni, d’inverno la questione si fa più complicata. Per chi non ama i fiori finti e vuole invece delle piante vive in casa, la scelta è molto più limitata. Ma solo perché la maggior parte delle piante sono in ‘letargo’ durante la stagione fredda, questo non significa che dobbiamo rinunciare al colore e alla bellezza dei fiori. Possiamo infatti scegliere alcune specie che amano il freddo e che fioriscono proprio durante l’inverno. Vediamone alcune.

Anche a gennaio possiamo avere la casa fiorita scegliendo questi tre fiori che amano il freddo

Non tutte le piante si addormentano d’inverno. Sono poche, ma alcune specie amano invece la stagione fredda. Se scegliamo queste piante, la nostra casa sarà piena di colore anche a nel cuore della stagione fredda. Ecco perché anche a gennaio possiamo avere la casa fiorita scegliendo questi tre fiori che amano il freddo. Vediamo quali.

Primule

Come dice il loro nome, le primule sono le prime piante a rallegrarci quando si sciolgono le nevi e la primavera è in arrivo. Ma se per vederle fiorire in natura dobbiamo aspettare il disgelo, quelle coltivate fioriscono invece molto precocemente. Per questo, nei vivai ben forniti potremo trovare delle coloratissime primule già fiorite da portare a casa. Dovremo aver cura di non esporle alla luce diretta del sole e di annaffiarle abbondantemente perché ci accompagnino fino a primavera.

La pianta di erica

Gli splendidi e coloratissimi fiori di erica si trovano a loro agio anche quando le temperature sono molto basse. Se ne portiamo una a casa, saprà rallegrare da sola tutto l’ambiente. Per prenderci buona cura della nostra erica dovremmo tenerla in un vaso spazioso, con terriccio ricco e ben drenato. L’erica non ama l’acqua troppo calcarea, quindi sarebbe bene annaffiarla con acqua piovana o acqua distillata.

Cavolo ornamentale

I cavoli non sono buoni solo da mangiare, possono anche trasformarsi in meravigliose piante da appartamento. I cavoli ornamentali sono ormai diffusi in tutti i vivai, e possiamo sceglierli in vari colori, dal viola acceso, al fucsia, al rosa, al bianco. Hanno bisogno di un vaso abbastanza spazioso perché crescono in fretta. Necessitano di annaffiature frequenti, avendo cura che il terriccio sia ben drenato sul fondo del vaso. Possiamo anche lasciarli all’esterno perché sopportano temperature sotto zero.

