In attuazione alle nuove linee guida del Ministero della Salute, a breve prenderà il via la nuova campagna per le vaccinazioni contro l’influenza. Sono 2,4 milioni i colli di vaccino acquistati quest’anno, circa l’80% in più rispetto all’anno scorso. Questo almeno nella Regione Lombardia, secondo quanto afferma Giulio Gallera, assessore al welfare. La quantità acquistata dovrebbe essere sufficiente a coprire le esigenze della popolazione fino al mese di marzo. Il picco influenzale è previsto dopo la prima metà di gennaio.

Si precisa che sarà data priorità alle categorie più a rischio, e quindi agli over 65, ai soggetti fragili, ai medici, infermieri, operatori sanitari e socio sanitari, e ai bambini fino ai 6 anni. In questi casi la vaccinazione è gratuita. Ultimissima novità è anche l’acquisto di un vaccino spray che ha riscosso grande successo in altri Paesi del mondo. In arrivo il vaccino spray antinfluenzale, scopri chi può riceverlo.

Come funziona

Il vaccino spray è stato realizzato per la prima volta negli USA, dove viene utilizzato da molto tempo ormai. In Italia sarà utilizzato per la prima volta quest’anno, nella Regione Lombardia. Il vaccino è stato ideato soprattutto per i bambini. Il motivo? È molto meno invasivo. Infatti, non si somministra con un’iniezione, ma a livello intranasale. Come? Con due semplici spruzzi, uno per la narice destra e uno per quella sinistra.

In arrivo il vaccino spray antinfluenzale, scopri chi può riceverlo

Il vaccino spray, come anticipato sopra, è indicato soprattutto per i bambini (sopra i due anni e fino ai sei). È invece sconsigliato per chi soffre di malattie croniche. Il motivo è semplice. Il vaccino spray è costituito da un virus attenuato. Inoltre, a differenza del vaccino normale, le parti di virus contenute nel vaccino spray non sono inattive. Questa caratteristica, sommata alla componente attenuata è sufficiente a indurre una risposta anticorporale in soggetti non a rischio.

Per ogni altra informazione o chiarimento ricordiamo che è necessario consultare il proprio medico.

