Gli Analisti del nostro Ufficio Analisi hanno puntato il loro focus su un titolo azionario che ha un potenziale rialzista del 160% nel lungo periodo.

Incominciamo col dire che la società ha superato molto bene i primi sei mesi dell’anno. I ricavi sono stati in linea con quelli dell’anno precedente, rialzo del 2%; l’utile netto è stato pari a 1,63 milioni di euro in miglioramento dell’11% rispetto agli 1,46 milioni di euro al 30 giugno 2020.

Dal confronto delle attuali quotazioni con il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow si ricava, poi, che il titolo è sottovalutato del 50% circa. Secondo le raccomandazioni degli analisti, invece, le quotazioni del titolo sono in linea con il suo prezzo obiettivo medio.

È interessante notare che, se confrontato con i colossi mondiali, Iniziative Bresciane ha avuto una buona performance dal 1 gennaio 2020.

Focus su un titolo azionario che ha un potenziale rialzista del 160% nel lungo periodo: il parere dell’analisi grafica e previsionale

Iniziative Bresciane (MIL:IB) ha chiuso la seduta del 6 ottobre invariato rispetto alla seduta precedente, a quota 16,3 euro.

La tendenza in corso sul settimanale è ribassista, mentre sul mensile è rialzista. Come conciliare questa apparente discrasia?

Osservando il grafico settimanale notiamo come le quotazioni siano in prossimità dell’importantissimo supporto in area 15,98 euro (I obiettivo di prezzo). Si potrebbero, quindi, creare le condizioni per invertire al rialzo e assecondare la tendenza di lungo periodo. Quest’ultima, infatti, è solida e solo una chiusura mensile inferiore a 15,81 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Qualora, invece, il rialzo dovesse tenere gli obiettivi sono quelli indicati sul time frame mensile e che, potenzialmente, potrebbero portare a un rialzo del 160% circa.

Chiaramente la rottura di area 15,98 euro in chiusura. di settimana farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura, time frame settimanale.

Time frame mensile

