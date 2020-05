Bonus caldaia 2020, per comprare una caldaia nuova

Interessante appare il bonus caldaia l’incentivo lanciato dallo Stato per chi voglia acquistare una caldaia nuova, sostituendo la vecchia o per chi abbia necessità di installare nuovi impianti. Il Governo, con la legge di bilancio 2020, ha prorogato gli incentivi per la casa, includendo anche il bonus caldaia. Esso, come detto, consente di sostituire la vecchia caldaia con una di nuova generazione. Lo sgravio fiscale può essere richiesto anche per l’istallazione di valvole termostatiche di ultima generazione da collegare ai propri caloriferi. Il bonus può essere del 50% o del 65% in base al tipo di efficienza energetica della caldaia e delle valvole termostatiche installate. Nel caso in cui si istalla solo una caldaia a condensazione di classe A, si ha diritto a sgravi fiscali nella misura del 50% sul totale spesa. Se si abbina all’istallazione della caldaia a condensazione anche sistemi di termoregolazione evoluti, l’incentivo fiscale sarà del 65% della spesa sostenuta.

Come richiedere il bonus caldaia

Lo sgravio ottenuto potrà operare in due modi. O portandolo in detrazione sulla dichiarazione dei redditi o 730. In tal caso, dovrà essere suddiviso in 10 rate annuali di pari importo, da portare in detrazione a partire dalla dichiarazione 2022. Oppure, l’agevolazione può essere ceduta all’installatore, che dovrà garantire uno sconto di pari importo sulla spesa sostenuta. Possono usufruire delle detrazioni fiscali: il proprietario o il nudo proprietario; i titolari di un diritto reale di godimento; l’inquilino (locatario o comodatario); i soci di cooperative divise e indivise; gli imprenditori individuali; i soci di società di persone e partecipanti ad imprese familiari.

Attenzione

Per ottenere le detrazioni fiscali la caldaia da acquistare deve essere di nuova generazione e non può essere una nuova caldaia classica. Infatti, se si opta per la sostituzione di una caldaia a camera aperta con una nuova sempre a camera aperta, non si ottiene alcuna agevolazione. Quindi è opportuno orientarsi per l’acquisto di una caldaia a condensazione classe A per ottenere il bonus caldaia.