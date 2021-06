Molto spesso ricorriamo a polizze assicurative online per risparmiare. Tuttavia, prima di procedere al pagamento, dovremmo essere certi che la società assicuratrice o l’intermediario esistano effettivamente.

Sì, perchè il rischio è quello di cadere in delle trappole vere e proprie, cioè in delle truffe online. Per queste ragioni, l’IVASS, cioè l’Istituto che vigila sulle assicurazioni, ha recentemente rivolto un avviso ai consumatori.

In particolare, ha pubblicato un elenco di siti irregolari che vendono polizze false e che si vanno ad aggiungere agli altri già individuati e segnalati dallo stesso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. In tal modo, l’IVASS ha inteso informare gli automobilisti del rischio che si potrebbe nascondere dietro le assicurazioni auto online.

Sicché, ecco che L’IVASS ha reso pubblico un elenco di 20 siti che propongono polizze false per mettere in guardia gli automobilisti dal rischio di truffe. Ne deriva che, se la proposta proviene da un’impresa compresa nell’elenco, sappiamo che si tratta di false assicurazioni.

Per facilitare l’individuazione delle truffe online, l’IVASS ha pubblicato l’elenco dei siti irregolari. Essi, venderebbero polizze false che lasciano scoperti da copertura gli automobilisti inconsapevoli.

Essi sono aleainsurance.org, ferrara-broker.it, assicurazioni-abate.com, ferro-assicurazioni.it, agenziamaltese.com. Poi, ancora ilcomparatore.godaddysites.com, assicurazionirapide.com, migliori-assicurazioni.com, assicurazioni-temporanee.net, millionaireassicurazione.com, assicurazioneveloceonline.com. Ancora nell’elenco sono inclusi mondo-polizza.org, clientiagenziaprima.com, polizzaveloce.godaddysites.com, confrontapolizze.godaddysites.com, tbroker.org. Infine facilemilanoassicurazioni.com, treaassicurazioni.com, facileassicurare.weebly.com e zannonibroker.it.

Come anticipato, detti siti sono stati recentemente aggiunti all’elenco già noto. Quindi, in totale, i siti irregolari che vendono polizze false sono circa un centinaio.

Va da sé che se non si consulta l’elenco e si cade in trappola, occorre presentare una denuncia alle Autorità. Il tutto, sia per tentare di recuperare il danaro versato, che per segnalare la vendita di polizze false, pericolose per chi circola.

