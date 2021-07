All’interno di una logica della salute che si interessa al benessere della persona nelle sue differenti sfere di vita, niente sembra avvenire per pura casualità. Sulla base si un simile presupposto numerosi studi scientifici confermano come il cambiamento, positivo o negativo, possa avvenire proprio a partire dalle piccole e semplici abitudini quotidiane. Una di queste può a pieno titolo coinvolgere le attività che spesso si svolgono per hobby o per diletto. È il caso ad esempio del giardinaggio. Bastano pochi minuti al giorno di questa attività per allungare la propria vita come dimostrano alcuni studi scientifici.

Perché il contatto con la natura è importante?

Praticare attività che portano a contatto con la natura e con gli elementi naturali produce degli effetti benefici sulla persona. A ben vedere, gli effetti di simili pratiche avvicinano sempre più all’idea che il dualismo mente-corpo sia ormai un’idea piuttosto superata per una visione unitaria. Come dimostrano alcune ricerche scientifiche in merito, il giardinaggio è una delle attività maggiormente distensive per chiunque la pratichi. Una buona notizia in più che si aggiunge all’elenco i benefici che il contatto con la natura e la vegetazione procura all’uomo.

Bastano pochi minuti al giorno di questa attività per allungare la propria vita

Praticare giardinaggio offre molteplici vantaggi a tutti coloro che si dedicano anche solo per pochi minuti al giorno o in alcuni momenti della settimana. Per prima cosa questa attività avvicina al contatto diretto con la natura. Uno studio di alcuni anni fa condotto dalla Dr.ssa Deborah Franklin ha mostrato dei risultati straordinari: i tempi di degenza in ospedale si riducevano in media di tre giorni quando le stanze avevano una vista sul verde o su un giardino.

Chi pratica il giardinaggio, inoltre, svolge una importante attività motoria che aiuta a mantenersi in salute. Il movimento fisico e lo spostamento dei pesi potrebbe diventare una buona abitudine di allenamento. A ciò si aggiungono anche i benefici sulla salute mentale. Il giardinaggio potrebbe aumentare lo stato di buon umore con il conseguente rilascio di endorfine nell’organismo che aiutano a conservare uno stato di buon umore. Insomma, le ragioni per dedicarsi a questa attività sono davvero molteplici e tutte a favore di uno stile di vita sano e della longevità.

