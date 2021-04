La pandemia non lascia l’Italia e parallelamente continuerà la crisi economica. Infatti sono in arrivo gli aumenti che peseranno sulle nostre tasche. Una situazione paradossale ma realistica, perciò meglio prepararsi in tempo e trovare la soluzione giusta per fronteggiare questa ulteriore batosta.

Ognuno di noi non la passerà liscia perché i rincari riguardano vari settori.

Partiamo dalla Rc auto

Ad inizio pandemia le tariffe assicurative hanno subito una flessione ma ora il rincaro è servito. Infatti nei primi due mesi del 2021 la tariffa dei premi ha avuto un aumento dell’1,44%. Eppure i sinistri sono diminuiti sensibilmente poiché gli italiani si sono mossi in auto di meno a causa delle restrizioni sugli spostamenti. Ebbene con i sinistri a picco stranamente non c’è stata una riduzione di tariffe Rc auto. A gongolare, strano caso del destino, i bilanci della compagnie assicurative che rispetto al 2019 registrano numeri più elevati. Perciò qualcosa non quadra.

Pagare la bolletta luce, gas e acqua

Un’altra nota dolente è la bolletta della luce e del gas. Imprese e famiglie hanno il polso della situazione e si sono rese conto che le tariffe medie sono aumentate del 5% rispetto al pre pandemia. Anzi non è azzardato ipotizzare che il piccolo risparmio concesso alle piccole e medie imprese per la crisi sia stato caricato sulle famiglie.

La situazione è catastrofica e nessuno vuole rendersene conto. Le famiglie e le aziende hanno difficoltà a pagare il conguaglio dell’acqua, la fattura della corrente elettrica oppure quella del gas. Ma intanto di una moratoria per le piccole e medie aziende chiuse e per le famiglie neanche l’ombra. Per non parlare poi di una mega rateizzazione della bolletta in modo da non sottrarre liquidità alle famiglie così come alle piccole e medie imprese.

Aumenti in bolletta telefonica

Il nostro viaggio tra i rincari continua con gli aumenti dei costi telefonici. Infatti le compagnie telefoniche hanno aumentato rispetto ad un anno fa i costi delle tariffe relative al servizio internet di casa. La connessione, unica strada per rimanere in contatto con gli altri, si sta pagando a caro prezzo.

Mutui e prestiti

In un altro articolo abbiamo illustrato la convenienza di ottenere ora mutui e prestiti perché i tassi sono molto favorevoli. Nel contempo, però, abbiamo fatto suonare il campanello di allarme perché nel breve termine sono in arrivo gli aumenti che peseranno sulle nostre tasche.