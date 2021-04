Il nostro intento è di dare validi suggerimenti su cosa fare di notte per vivere meglio. Per questo motivo prendiamo in considerazione uno studio dei ricercatori della North Carolina State University e pubblicato sul Journal of Applied Psychology. Perciò chi non vuole influenzare la vita professionale non deve mai fare questo di notte altrimenti i risultati saranno veramente pessimi. Solitamente la notte è fatta per dormire ma purtroppo ci sono persone che sono abituate a fare altro senza rendersi conto che mettono a repentaglio il proprio organismo.

Voglia di cibo sotto le stelle

Uno degli atteggiamenti più deleteri è alzarsi dal letto di notte e finire in cucina in preda alla fame. Oppure fare un’abbuffata poco prima di coricarsi. Due azioni che non portano soltanto aumento di peso incontrollato ma agiscono in maniera negativa anche sulla vita professionale.

Perciò prima di aprire lo sportello del frigorifero sotto le stelle meglio pensarci bene due volte. Gli spuntini notturni hanno ripercussioni sul giorno seguente, quando si lavora.

Il cibo incide sulla prestazione lavorativa

I ricercatori hanno compreso l’influenza del cibo sulle prestazioni a lavoro mettendo sotto la lente di ingrandimento l’attività di 97 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti. Le persone coinvolte nello studio hanno risposto ad una serie di domande, tre volte al giorno, per 10 giorni lavorativi. Una volta raccolto il materiale, i ricercatori hanno pubblicato le risultanze sul sito web ufficiale della North Carolina State University.

Attenzione a cosa mangiamo

I più attenti alla propria salute sanno bene che mangiare troppo cibo spazzatura, fare spuntini notturni e mangiare e bere troppo ha effetti negativi. Ebbene lo studio ha testimoniato proprio questo aspetto: tutti coloro che hanno esagerato con pasti malsani, il giorno dopo hanno segnalato problemi fisici di vario genere.

Svegliarsi con mal di testa, mal di stomaco e diarrea ha portato a tensioni emotive la mattina successiva, interrompendo la concentrazione sul lavoro a più riprese.

Chi non vuole influenzare la vita professionale non deve mai fare questo di notte

In conclusione un’alimentazione malsana ha effetti immediati sul posto di lavoro. Perciò meglio darsi una regolata di notte altrimenti il giorno le conseguenze saranno quelle prima descritte.