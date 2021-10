Una delle conseguenze del calo delle temperature è, come normale, un maggior utilizzo di coperte e maglioni.

Oltre ai classici piumoni e alle trapunte, infatti, molti amano rintanarsi sotto calde e piacevoli coperte in lana. La lana è un materiale molto caldo che permette di allontanare velocemente qualsiasi sensazione di freddo.

Inoltre, la comodità di questa tipologia di coperte è anche data dal fatto che non necessita di frequenti lavaggi. Con il cambio stagione, tuttavia, sarà importante procedere con la pulizia della coperta, nel caso in cui non si sia preceduto in primavera.

Pur essendo molto resistenti le coperte in questo materiale richiedono attenzione quando si procede al lavaggio. Questo per evitare di ritrovare le coperte infeltrite, rimpicciolite e irrimediabilmente rovinate.

Come per la seta, infatti, molti preferiscono portare in lavanderia le coperte in lana per evitare di rovinarle.

Tuttavia, chi ha più dimestichezza con la lavatrice deve sapere che è possibile lavare le coperte in lana senza spendere troppo denaro.

Basta lana infeltrita e rovinata con queste furbe astuzie per avere coperte morbide dopo la lavatrice

Prima di procedere con il lavaggio sarà molto importante leggere attentamente sia le etichette del lavaggio che quelle della composizione.

Le prime ci aiuteranno a capire come procedere mentre le seconde a valutare di quale materiale è composta la nostra coperta.

Se su queste etichette troviamo la scritta “lavabile in lavatrice”, infatti, la nostra coperta potrà essere tranquillamente lavata in questo modo. In caso contrario si consiglia di recarsi presso una lavanderia.

Tuttavia, come per i maglioni in lana, la temperatura di lavaggio dovrà essere molto bassa. Se sulla lavatrice è presente si consiglia di impostare il programma per capi delicati, temperatura massima trenta gradi.

La temperatura eccessivamente alta, infatti, potrebbe rovinare irrimediabilmente la lana.

Per quanto riguarda il detersivo, invece, si consiglia l’utilizzo di prodotti specifici per capi delicati e lana possibilmente liquido. I classici detersivi o quelli per capi colorati potrebbero danneggiare la lana.

Se possibile, poi, sarebbe bene evitare l’utilizzo di ammorbidenti che potrebbero alterare la lana.

Dopo la fine del lavaggio le coperte andranno messe ad asciugare su uno stendino in casa o all’aria aperta in zone lontane dai raggi solari.

No centrifuga

La vera nemica della lana è la centrifuga che, infatti, andrebbe sempre evitata. Infatti, l’utilizzo della centrifuga con capi e coperte in lana sortirà un effetto disastroso rendendole infeltrite e rovinate.

Oltre alla centrifuga non bisognerebbe utilizzare neppure l’asciugatrice poiché il calore eccessivo andrà a ridurre le dimensioni della coperta. Quindi, basta lana infeltrita e rovinata con queste furbe astuzie per avere coperte morbide dopo la lavatrice.