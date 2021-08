Prosegue la pubblicazione dei bandi in merito alla concessione dei buoni spesa a beneficio delle fasce più deboli della popolazione. Persistono, infatti, le difficoltà economiche scaturite dalla pandemia. Per questo motivo le varie Amministrazioni comunali studiano piani d’intervento.

Abbiamo già illustrato chi sono i destinatari del bando buoni spesa gestito da SdS in 20 Comuni del grossetano. Restando sullo stesso tema e nella stessa Regione, presentiamo il Progetto APE (Azioni Proattive d’Emergenza), per i residenti di alcuni Comuni della c.d. Zona Pisana. Anche in questo caso, infatti, sono in arrivo buoni spesa del valore di 500 euro per i residenti di 9 Comuni.

Di cosa si tratta

In pratica si tratta di un sostegno al bilancio familiare e consiste nell’erogazione, in un’unica soluzione, di un buono spesa del valore di 500 euro. Questo potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

L’articolo 6 del bando specifica i beni acquistabili: prodotti alimentari e per l’igiene personale (per adulti e bambini), prodotti per la pulizia della casa. Inoltre, articoli di cancelleria e cartoleria, farmaci e parafarmaci.

Restano invece esclusi dalla disponibilità dei buoni spesa i tabacchi, le bevande alcoliche e i carburanti. Ma anche i cosmetici, il cibo e i materiali per animali, le ricariche telefoniche.

Destinatari e requisiti di accesso per questi buoni spesa del valore di 500 euro

Vediamo, a questo punto, quali sono i requisiti da possedere per la partecipazione al bando.

Anzitutto questo sostegno economico al bilancio è destinato ai nuclei familiari, con o senza figli, in cui il richiedente abbia un’età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Inoltre gli interessati devono avere residenza anagrafica (accertata alla data del 1° gennaio 2021) in uno dei 9 Comuni della Zona Pisana. Vale a dire: Calci, Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano.

Infine devono avere un ISEE familiare (corrente o ordinario) uguale o inferiore a 15mila euro e superiore all’importo dell’assegno sociale INPS rivalutato al 2021. Quest’ultimo importo è pari a 5.983,64 euro.

In arrivo buoni spesa del valore di 500 euro per i residenti di 9 Comuni

I cittadini interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione (allegato A) e la scheda di iscrizione (allegato B). Tali documenti sono scaricabili dal sito istituzionale dei Comuni interessati o dell’Ente della Zona Pisana. I due allegati andranno compilati ed inoltrati, insieme alla copia del documento di identità, tramite PEC o email agli indirizzi di cui al bando.

Il termine ultimo di invio è previsto per il prossimo 31 agosto.

Si invitano infine i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando per eventuali dubbi e/o casistiche particolari.

