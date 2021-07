Le famiglie in stato di bisogno dell’area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana possono presentare domanda per i buoni spesa. Il relativo bando è stato aperto lo scorso 26 luglio e ci sarà tempo fino a tutto agosto per l’inoltro delle richieste.

Vediamo quali sono i requisiti per poter partecipare visto che sono in arrivo buoni spesa con questo ISEE per i residenti di questi 20 Comuni.

Destinatari e criteri di accesso per i buoni spesa

Al presente bando possono partecipare solo i cittadini residenti (e iscritti all’anagrafe) nel territorio di COeSO SdS Grosseto.

Al riguardo, i territori di competenza dell’ente sono i seguenti 20 Comuni: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia. E poi Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna. Ed infine Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano e Semproniano.

La partecipazione è aperta solo a persone o nuclei familiari in stato di bisogno lavorativo, economico e/o sociale.

Vale a dire con sensibile riduzione del reddito complessivo o con componenti in cassa integrazione e liquidazione differita nel tempo. Oppure chi non percepisce alcuna entrata economica o i nuclei già seguiti dai servizi sociali. Infine, potranno approfittare del bando anche quei nuclei che hanno subito un decesso in famiglia per causa Covid 19 che ha causato grave difficoltà economica nel nucleo familiare.

In particolare, bisogna essere in possesso di ISEE in corso di validità di importo inferiore a 16.500 euro.

Valore dell’importo del buono e modalità di utilizzo

Il valore complessivo del buono sarà erogato agli aventi diritto in un’unica soluzione. L’importo invece dipenderà dal valore dell’ISEE e dalla valutazione della situazione specifica del richiedente da parte dei servizi sociali.

Ad ogni modo, l’importo del buono si stabilirà al termine della fase di istruttoria delle domande. Solo allora, infatti, si saprà tra quanti beneficiari andare a ripartire le risorse disponibili.

In arrivo buoni spesa con questo ISEE per i residenti di questi 20 Comuni

I buoni spesa sono personali e quindi non trasferibili, né cedibili a terzi o convertibili in denaro o commercializzabili. Un’eventuale spesa eccedente il valore nominale del buono sarà a carico dell’acquirente.

I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa presso gli esercizi commerciali aderenti e indicati nell’elenco del sito istituzionale.

Con i buoni sarà possibile acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità. Vale a dire prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale, per la pulizia e la manutenzione della casa, prodotti e alimenti per animali.

La procedura per avere i buoni è solo online, compilando il form online visibile sull’home page dell’ente che gestisce il bando. Bisognerà allegare la copia di un documento di identità, l’attestazione ISEE o DSU, la scheda iscrizione al FSE e ogni altro documento ritenuto utile allo scopo. Ricordiamo infine che la scadenza per l’inoltro è fissata al prossimo 31 agosto.

Approfondimento

Diplomati e laureati ricercatissimi dalle aziende e le 5 chiavi del successo nel mondo del lavoro.