Per la sua bontà e particolarità verrebbe da chiedersi perché non mangiarlo, specie per chi in cucina cerca piatti stravaganti e fuori dall’ordinario. Se poi si aggiungono gli inaspettati benefici che questo frutto ha sul nostro organismo la domanda sorge ancor più spontanea.

L’avocado è il frutto tropicale d’eccellenza della tradizione culinaria messicana, ma da alcuni anni è diventato piuttosto popolare in Italia. Non ha bisogno di presentazioni e gli studiosi non hanno dubbi sugli strepitosi benefici dell’avocado per la salute di muscoli e cuore.

Il proverbio dice “una mela al giorno toglie il medico di torno”, ma potremmo concludere scherzosamente lo stesso per altri tipi di frutti o alimenti. Ne è un esempio la pesca, come visto in “il frutto dell’estate che previene e combatte il cancro è dei più deliziosi”. Per la salute di cuore, muscoli e, più in generale, dell’intero organismo scegliere una alimentazione equilibrata e muoversi regolarmente fa una grossa differenza. Alcuni consigli sulla dieta li abbiamo dati in “attive e in forma invidiabile dopo i 50 anni mangiando questi cibi essenziali”. Per chi invece non trova interesse nel fare esercizio ecco “incredibile come camminare 30 minuti possa avere questi effetti sul cuore e sulla memoria”.

Per vedere gli effetti dell’avocado sulla salute gli studiosi hanno focalizzato la loro attenzione su due nutrienti in particolare. Molti non sanno che questo frutto è un’ottima fonte di potassio, addirittura migliore della banana. Inoltre, anche se in piccole porzioni, non manca di vitamina C.

La presenza dei due nutrienti appena citati renderebbe l’avocado un ottimo rimedio naturale contro il dolore muscolare. Lo afferma uno studio pubblicato su International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, a cui supporto arriva il parere concordante della dietologa Lindsay Wengler. Inoltre, sempre dallo studio citato, grazie all’apporto di vitamina C l’avocado sarebbe perfetto per riequilibrare la pressione sistolica post-allenamento