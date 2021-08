Gli italiani hanno sempre dimostrato una grande predisposizione per le ricette con le mele. La famosa torta, che gli americani chiamano “apple pie”, è tipica di molte regioni italiane e non solo del nord, dove sappiamo concentrarsi la maggior parte delle nostre splendide coltivazioni. Mele, che in alcuni piatti più coraggiosi, compaiono anche al fianco del salato. Oggi vedremo assieme alla nostra Redazione perché sempre più italiani stanno preparando questa insolita e salutare ricetta di mele. Suggeriamo una variante che piacerà molto sia ai grandi che ai piccini e la cui preparazione è davvero facile e veloce.

Come preparare la crema di mele

Se magari abbiamo avuto l’occasione di mangiare nelle tradizionali mense scolastiche od ospedaliere, ci sarà capitato il classico concentrato di mele. Lo si chiami burro oppure crema, vedremo di riprodurlo in maniera casalinga, ma ovviamente molto più buono. Ci serviremo di:

700 grammi di mele ovviamente lavate e sbucciate;

mezzo limone e la sua scorza;

vaniglia e cannella in polvere;

40 grammi di zucchero di canna, a cui possiamo però rinunciare se vogliamo fare una cosa veramente leggera.

Perché sempre più italiani stanno preparando a questa insolita e salutare ricetta di mele

Ecco la preparazione della nostra crema di mele:

tagliamo a spicchi le nostre mele mettendole in una pentola in cui aggiungeremo sia il succo che la scorza intera del mezzo limone; uniamo lo zucchero, nel caso di utilizzo, vaniglia e cannella e accendiamo il fuoco; una volta raggiunta la bollitura, copriamo la pentola e facciamo cuocere con la fiamma più bassa del gas per 90 minuti, togliendo però la scorza del limone; controlliamo che non si attacchi mescolando e regoliamo a nostro piacere eventualmente con altra cannella; una volta sciolta modello purè e diventata fredda, trasferiamo nei vasetti la nostra crema e iniziamo a utilizzarla per qualsiasi uso casalingo.

