La Società italiana di Pneumologia, in collaborazione con Federfarma, lancia l’iniziativa. In arrivo 30.000 saturimetri gratis distribuiti nelle farmacie. Il Ministero della Salute comunica l’ammirevole iniziativa. ProiezionidiBorsa, sempre attenta alla salute e al benessere dei propri Lettori, spiega in cosa consiste questa iniziativa di 30.000 saturimetri gratis distribuiti nelle farmacie.

Questo piccolo oggetto, divenuto indispensabile ormai per tutti ai tempi del Covid, consente di far capire immediatamente se i sintomi Covid si stanno aggravando. Difatti, appena l’epidemia ha cominciato ad espandersi nel nostro Paese, è cominciata la corsa all’acquisto non solo di mascherine, ma anche del saturimetro. Con prezzi aumentati anche del doppio!

L’importanza di questo strumento

Il saturimetro, come dice la stessa parola, serve a misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue arterioso e contemporaneamente la frequenza cardiaca. Questo piccolo oggetto, conosciuto ormai da tutti, è di notevole importanza, quasi come il termometro, soprattutto in caso di problemi respiratori.

Misurando infatti la saturazione dell’ossigeno nel sangue, siamo in grado di capire se i valori sono nella norma o se, malauguratamente, stiamo sviluppando una polmonite, sintomo grave del Covid. A quel punto, si dovrà intervenire immediatamente. Si consiglia ai pazienti di Covid, anche senza sintomi e problemi respiratori, di misurare spesso la saturazione dell’ossigeno, tenendo sotto controllo l’evolversi del virus. Infatti, tale monitoraggio scongiura il pericolo di ipossia silenziosa, ovvero diminuzione dell’ossigeno senza che il paziente se ne accorga.

In arrivo 30.000 saturimetri gratis distribuiti nelle farmacie

La società italiana di Pneumologia, in collaborazione con Federfarma, ha lanciato questa importante iniziativa. Dall’undici gennaio in arrivo 30.000 saturimetri gratis distribuiti nelle farmacie a cittadini con patologie respiratorie. Nonché ai nuclei familiari in cui vi sia almeno una persona con problemi respiratori.

Questa iniziativa coinvolge, rende noto il Ministero della salute, 1.200 farmacie in tutta Italia, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere il saturimetro. Tale strumento è divenuto importantissimo in questo delicato momento storico. Infatti è utile a prevenire le complicanze del Covid, alle quali sono particolarmente esposti i soggetti con patologie respiratorie.

Saranno pertanto distribuiti gratuitamente ai pazienti con patologie respiratorie, con priorità a pazienti con asma e malattia polmonare cronica e progressiva.

