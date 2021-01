Oramai, l’e-commerce rappresenta un metodo diffusissimo per l’acquisto di qualsiasi tipo di prodotto commerciale. Senonché, considerato che Alibaba è il portale di e-commerce asiatico più importante al mondo, è curioso scoprire come utilizzarlo. Sullo stesso, è possibile comprare oggetti in grandi quantità.

Quindi, vediamo come acquistare su Alibaba. Su questo sito, sono disponibili oltre 5 milioni di grossisti, per lo più cinesi, che vendono ogni tipo di prodotto o, addirittura, possono crearne di nuovi. Inoltre, il vantaggio principale è che Alibaba consente di potersi avvalere di offerte imperdibili. Tuttavia, di contro, non mancano gli svantaggi e gli inconvenienti, segnalati da taluni utenti.

I privati possono acquistare su Alibaba?

Ebbene, nel rispondere alla domanda su come acquistare su Alibaba, anzitutto si ci chiede se, acquistando dai grossisti, è possibile farlo senza Partita IVA. Al quesito, si può subito rispondere in senso affermativo ma, purtuttavia, come indicato, occorre comprare prodotti in grande quantità. Ciò in quanto requisito indefettibile è una quantità minima da ordinare.

Quindi, se si vogliono effettuare spese personali, è consigliabile utilizzare Aliexpress. Un altro sito, di proprietà di Alibaba, che richiede il requisito della quantità minima ordinabile. Quindi, continuando nella rassegna del tema su come acquistare su Alibaba, vediamo che primo passo da fare è quello di registrarsi, utilizzando il proprio passaporto, se non si è di nazionalità cinese.

Senonché, per cominciare a comprare, si può effettuare una ricerca nell’apposita sezione, oppure ricercare i prodotti per categoria. Inoltre, è possibile anche scrivere un annuncio, in modo tale da essere avvisati allorquando il prodotto sarà disponibile. Per capire, poi, qual è il prezzo più vantaggioso offerto, si possono confrontare i prodotti di ciascun venditore, che può essere contattato anche direttamente, essendo disponibili tutti i recapiti.

Inoltre, come per molti altri siti, esiste una chat in tempo reale che permette di parlare direttamente con i venditori. Aspetto negativo, senalato da molti utenti, è tuttavia, che Alibaba, non garantisce per i venditori e quindi non fornisce la sicurezza che tutto vada a buon fine. In ogni caso, il metodo di pagamento da utilizzare, in quanto più sicuro, è Alipay, che permette la detrazione dei soldi solo dopo che l’acquirente ha ricevuto la merce.