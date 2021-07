Ci saranno ancora altri 3 mesi circa per presentare domanda di partecipazione a questo speciale bando di concorso. Infatti ci sono in arrivo 15 borse di studio di 6.500 euro a questi meritevoli studenti finanziate dall’Assemblea Regionale Siciliana. Sono tutte intitolate alla memoria di “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

Il bando mira a promuovere attività di studio e di ricerca sui temi legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Modalità e requisiti di ammissione

In sintesi i candidati dovranno presentare un progetto di studio, ricerca e documentazione teso ad approfondire il tema oggetto del progetto di ricerca.

Le relative attività di studio e di formazione dovranno essere svolte presso istituzioni pubbliche, italiane e straniere.

Possono partecipare al concorso (art. 4) i cittadini italiani che siano in possesso di un titolo di laurea magistrale o specialistica. In particolare, con laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o comunque legate a queste classi di studio. Il titolo di studio deve essere stato conseguito con il massimo dei voti (110/110) e in una Università siciliana pubblica o privata riconosciuta.

Infine, i candidati non devono aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

L’importo delle borse di studio

Ogni borsa è dell’importo di 6.500 euro e ha durata pari a 12 mesi. Non saranno rinnovabili né sono cumulabili con altre forme di sostegni di analoga natura. Sono invece compatibili con la frequenza di corsi di dottorato affini a tali ricerche ma senza assegni.

Infine, questi aiuti non sono cumulabili con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, se non puramente occasionali.

Le 15 borse di studio saranno conferite con provvedimento del Presidente della Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”. Gli assegnatari delle borse avranno 10 giorni di tempo (dal ricevimento della comunicazione) per accettare e inoltrare i documenti.

Ad esempio l’estratto di nascita e il certificato attestante il godimento dei diritti politici. E inoltre un’autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali o che non siano in corso dei procedimenti penali a proprio carico.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere in carta libera, dattiloscritte e corredate dei titoli valutabili. In particolare l’art. 9 del bando elenca nel dettaglio tutte le informazioni da indicare nella domanda.

Queste andranno indirizzate al Presidente della Fondazione ed inoltrate per PEC, posta ordinaria con ricevuta di ritorno o brevi manu.

Il termine ultimo di presentazione delle stesse è previsto per il prossimo 29 ottobre.

