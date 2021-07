Quando il caldo è veramente eccessivo quello che subito si fa è accendere il proprio condizionatore in casa. Così benvenuta aria fresca e addio caldo fastidioso. Però si sa, quando uno accende il condizionatore automaticamente il costo della bolletta schizza verso le stelle.

Chi usa il condizionatore così sta solo sbagliando e aumentano i costi, ma per evitare che questo consumi troppa energia bisogna mettere in atto alcuni trucchi.

Chi usa il condizionatore così sta solo sbagliando e aumentano i costi

Allora partiamo con la temperatura e vediamo cosa bisogna fare per evitare di spendere troppo. In casa ci sono 30 gradi, quindi accendiamo il condizionatore a 24 gradi. Ciò significa che finché in casa non ci saranno 24 gradi il nostro condizionatore continuerà a cercare di far abbassare la temperatura. Quindi il primo consiglio è quello di non allontanarsi troppo dai gradi di partenza della casa.

Altro consiglio è quello di chiudere le finestre ed evitare che ci siano sbalzi di temperatura. Se dovessero esserci, in casa non ci sarà mai la temperatura che avete segnato e il condizionatore continuerà a cercare di raffreddare l’ambiente. E questo significa alla fine spendere soldi inutilmente.

Inoltre si consiglia anche di usare il deumidificatore. Non tutti i condizionatori hanno questa opzione, ma se la si ha, non bisogna snobbarla. Molte volte basta infatti rimuovere l’umidità nella stanza e la temperatura sarà perfetta.

Non dimentichiamo anche questo

Quando accendiamo l’aria condizionata evitiamo di usare elettrodomestici che fanno calore, perché in questo caso si andrà ad aumentare la temperatura. Come ad esempio il forno, anche se d’estate è raro che lo si usi.

Infine andiamo sulla scelta del condizionatore. Infatti evitiamo di scegliere delle macchine che hanno poca potenza energetica. È vero che sul momento costeranno di più, ma poi si avranno i benefici, poiché essendo la macchina più potente durerà di più e raffredderà lo spazio prima.

Approfondimento

Pochi conoscono i migliori integratori d’assumere per sconfiggere caldo e stanchezza.