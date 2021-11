Il 2021 volge ormai al termine e la corsa ai progetti per l’anno nuovo comincia a definirsi nella mente di molti. Ed è trepidante la curiosità di chi, sotto il segno dei Pesci, vuole conoscere come potrebbe essere l’anno nuovo. Prima di vedere in anteprima svelato come Giove influenzerà il segno dei Pesci nel 2022, tracciamo le caratteristiche principali di questo segno zodiacale.

Le principali sfumature di carattere sono: genialità, fantasia, romanticismo. I Pesci sono famosi per essere i più “pazzi e drammatici” dello Zodiaco, ma, oltre a questo, non va trascurato che si tratta di persone molto sensibili e sognatrici. L’innata empatia consente loro di entrare in sintonia con molte persone e di conoscerne anche i lati più nascosti. Hanno uno spiccato sesto senso che fa di loro degli impavidi investigatori. Sorridono sempre, anche quando le cose non vanno proprio bene.

Secondo l’astrologia, il segno dei Pesci ha il domicilio in Nettuno e Giove. Durante il 2021 Giove è entrato nel segno dei Pesci dal 13 maggio fino al 20 luglio. Il prossimo transito sarò dal 29 dicembre al 10 maggio 2022, per poi ricomparire dal 28 ottobre fino al 20 dicembre.

Giove e Nettuno avvolgono di magia il segno dei Pesci

Bisogna esultare di questo domicilio in Pesci, perché i nati sotto questo segno avvertiranno la magia di Giove. Il Pianeta potrebbe rivelarsi assai saggio e spirituale. L’ottimismo che riporterà nel 2022 potrebbe spazzare via gli ultimi anni faticosi e pesanti. A questa ventata di positività, si aggiunge un fattore davvero speciale: Giove transiterà in Pesci insieme a Nettuno. Si tratta di un evento di straordinaria bellezza, perché sono i due governati del segno dei Pesci. Questo rende davvero interessante questo transito. Se infatti Giove è caratterizzato dall’ottimismo che riesce a portare, Nettuno lo è, invece, per lo spiccato misticismo, e il risultato non può che essere magico.

In anteprima svelato come Giove influenzerà il segno dei Pesci nel 2022

L’influenza che Giove avrà sul segno dei Pesci potrebbe tradursi in una maggiore spiritualità e riconnessione con sé stessi e con gli altri. Questo stato di appagamento psichico potrebbe avere un flusso benefico anche dal punto di vista della realizzazione dei propri obiettivi e progetti. Essere in sintonia con la propria anima, può infatti giovare il benessere totale della persona.

In ultimo, questo transito di Giove in Pesci potrebbe tradursi in un’acquisizione maggiore di creatività e fantasia. Tutto ciò, se unito alla buona volontà e al buon senso da parte dei Pesci, può portare belle notizie in ambito lavorativo e sentimentale. Gli sforzi e i sacrifici, fatti in questi anni appena trascorsi, potranno essere ricompensati, a patto di rimanere determinati e puntare agli obiettivi prefissati. Bisogna dunque approfittare di questo incredibile periodo di fortuna tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, per poterne trarre i benefici tanto attesi.