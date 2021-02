Tra lockdown, zone gialle, arancioni e rosse sono sempre di più le persone che passano il tempo in cucina. Molte hanno deciso di provare a fare il pane in casa. Le ricette che spiegano come fare sono davvero moltissime. Tutte quante hanno una cosa in comune: richiedono moltissimo tempo.

Quindi sembra impossibile poter fare del pane in poco tempo. Come fare se ne abbiamo bisogno per una cena dell’ultimo minuto? Ci viene in soccorso un tipo di pane facilissimo e pronto in soli 10 minuti. Vediamo come usare solo 4 ingredienti per un pane in padella pronto in pochi minuti.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per questo pane sono solamente 4. A sorpresa non troviamo né lievito né pasta madre! Vediamo cosa ci servirà:

600 g di farina 00;

300 ml di acqua;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 cucchiaino di sale.

Solo 4 ingredienti per un pane in padella pronto in pochi minuti

Iniziamo quindi a preparare lo squisito pane in padella. Prendere una ciotola capiente e versarci la farina 00. In una ciotolina a parte versare l’acqua e il sale. Mescolare per far sciogliere il sale nell’acqua. Quindi aggiungere il miscuglio nella farina. Aggiungere anche l’olio extravergine d’oliva.

Iniziare a impastare con l’aiuto di un cucchiaio. Quindi continuare a mano. Se presente, impastare su una spianatoia di legno leggermente infarinata. Quando l’impasto è liscio e omogeneo formare una palla. Coprire con un canovaccio da cucina e lasciar riposare per una decina di minuti.

Dividere l’impasto in 6 palline dal 100 grammi l’una. Stendere ogni pallina fino a formare dei dischi. Scaldare una padella antiaderente e far cuocere i dischi di pane uno alla volta. Se i dischi non sono sottilissimi far cuocere per i primi 30 secondi con un coperchio. Quindi scoperchiare e far cuocere 1 o 2 minuti per lato. Ed ecco pronto il pane in padella pronto in poco tempo e buono da leccarsi i baffi!