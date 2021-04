Dormire bene è fondamentale per affrontare nel modo giusto la quotidianità, in quanto fornisce la giusta energia per sostenere gli impegni, la gestione familiare e il lavoro. Svegliarsi durante la notte, non riuscire a riaddormentarmi subito determinano uno stato di stanchezza cronica durante il giorno. Stanchezza, nervosismo, difficoltà a concentrarsi e malessere, sono fonte di disagio tanto da compromettere le normali abitudini di vita.

Dormire bene è basilare per l’equilibrio psicofisico dell’individuo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le cause possono essere di diversa natura, la maggior parte dovute a cause emotive, a cattive abitudini e problemi di salute.

Improvvisi risvegli notturni: svelati i semplici ed efficaci stratagemmi per ritornare a dormire, ecco come.

Capita spesso di svegliarsi durante la notte e avere grande difficoltà a riprendere sonno. Questo diventa motivo di preoccupazione causando ulteriore nervosismo e stress.

Si possono adottare piccole strategie con le quale affrontare di volta in volta i continui risvegli notturni.

Cercare di rilassarsi il più possibile senza guardare di continuo l’orologio e stare a calcolare il tempo rimanente fino al suono della sveglia.

Durante un risveglio notturno evitare di guardare cellulare, tablet e pc in quanto la luce blu dei dispositivi non farebbe altro che velocizzare il risveglio. È buona norma spegnerli prima di andare a dormire.

Rilassarsi il più possibile, evitare di pensare cose che possono indurre ansia e preoccupazioni.

Il metodo del contare potrebbe risultare efficace, in tal modo la mente sarebbe concentrata sulla numerazione.

Se sono trascorsi più di 20/30 minuti dal risveglio, inutile girare e rigirarsi nel letto, ma bisogna alzarsi e andare in un’altra stanza. Accendere una luce soft e magari leggere qualche pagina di un libro, rilassarsi e non appena inizia la sonnolenza ritornare a letto.

Andare a dormire e alzarsi sempre alla stessa ora, se ci si sveglia prima dell’orario programmato alzarsi e svolgere le proprie consuete attività.

È necessario rispettare la routine per abituare il corpo a riconoscere i giusti ritmi veglia/sonno. Evitare di recuperare le ore di sonno perse al mattino o con un sonnellino pomeridiano.

Potrebbero essere d’aiuto alcuni principi naturali che aiutano a favorire il rilassamento e il sonno come, la valeriana, melatonina, passiflora e melissa.

Improvvisi risvegli notturni, svelati i semplici ed efficaci stratagemmi per ritornare a dormire seguendo piccole routine.