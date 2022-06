Diamoci un taglio. Quante volte pronunciamo questa frase con significati sempre diversi. Lo diciamo per abbandonare una situazione che non ci piace o per uscire dall’impasse di una condizione che si trascina nel tempo senza trovare una via d’uscita. Ma questa volta vogliamo pronunciarla per parlare di capelli che appunto richiederebbero una bella sforbiciata. Il caldo di questi giorni ci impone di mantenere il collo e la nuca scoperti e allora ci sono due alternative, tagliare o legare. Molte puntano a tagli di tendenza con capelli cortissimi che richiedono poca manutenzione e sono super freschi. Altre lasciano i capelli lunghissimi per legarli in acconciature fascinose o informali. Code, treccine o chignon poco strutturati possono essere la risposta all’afa.

Il giusto compromesso tra fascino e praticità

C’è chi invece continua a preferire una soluzione di compromesso, la lunghezza media. In fondo, a pensarci bene, ha tanti vantaggi. Valorizza ogni forma di viso e ha un effetto addolcente sui lineamenti. Non è una soluzione radicale come il taglio corto che scopre il viso e mette in evidenza ogni più piccola imperfezione. È una scelta di equilibrio quando non si è più giovanissime e i capelli molto lunghi non si portano più con disinvoltura. Ma soprattutto quando i capelli hanno perso corposità e volume. Il taglio medio è fresco e leggero ma soprattutto versatile perché mantiene la lunghezza giusta per non dover rinunciare a una piccola coda o a uno chignon.

Impossibile non amare questo taglio di capelli che rende più giovani e che spopola nell’estate 2022

La soluzione più modaiola per chi decide per il taglio medio è il luxury lob il caschetto scalato con frangia. Non un taglio strutturato e rigido, ma un hair look caratterizzato da sfumature stratificate e sfilature che creano movimento e leggerezza. Si può portare con il ciuffo o con la frangia. La classica frangia a tendina oppure una soluzione scompigliata e sbarazzina con ciuffi irregolari e liberi sulla fronte. Una frangia molto versatile che basta far crescere un pochino per trasformare in ciuffo oppure dividere al centro e spostare lateralmente.

È evidente come questo taglio unisca praticità e fascino e sia perfetto per l’estate per l’estrema versatilità che lo caratterizza. Si presta ad asciugature al naturale senza phon per creare acconciature destrutturate e sbarazzine, libere e ariose che valorizzano l’abbronzatura. Perfette sia per le vacanze che per le lunghe giornate estive in città. E con la lunghezza giusta per un simpatico codino quando l’afa picchia. Insomma è impossibile non amare questo taglio di capelli che ringiovanisce di dieci anni.

