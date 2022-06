Postata sui social da una delle più famose influencer che puntano alla linea questa insalata estiva insolita e appetitosa che sta conquistando il Mondo

Le pubblicità sui cosiddetti social sono diventate le nuove strategie di marketing che stanno facendo le fortune di moltissime aziende internazionali. C’era una volta il classico spot televisivo, poi trasportato anche su Internet e sempre presente sulla stampa cartacea. Quindi ci si sono messi anche i grandi sportivi a pubblicizzare brand e marchi di altissimo livello, creando un indotto straordinariamente florido. Atleti, come lo straordinario cestista Michael Jordan, che all’interno degli stessi marchi, hanno creato le proprie linee sportive.

Ma oggi il trend che va di più è quello lanciato dalle influencer. Basta aprire i social, uno in particolare e vedere delle splendide ragazze che si postano in costume da bagno, con creme solari e con accessori moda di ogni tipo. Talmente postate che fanno moda anche quando si fotografano con dei piatti e delle ricette. Come nel caso di questa insalata, che sta spopolando ed è stata spostata sul web proprio da una delle influencer più in voga del momento.

Insolita ma anche ricca e nutriente

Postata sui social da una delle più famose influencer, ecco un’insalata alternativa che potrebbe riempire di nutrienti la nostra estate. Sappiamo bene quanto modelle e attrici facciano del proprio corpo lo strumento di lavoro. Nonostante l’estate riproponga quest’anno una moda fortunata degli anni ’80, la ricerca della linea perfetta sarà ancora un must. Magari cercando di inserire nel piatto anche degli ingredienti nutrienti. Come questa insalata, che ha come protagonisti:

1 avocado;

del salmone affumicato;

qualche pomodorino datterino;

qualche noce;

un po’ di rucola;

olio EVO;

sale;

una manciata di semi di Chia come eventuale aggiunta.

Come possiamo vedere tranquillamente tra gli ingredienti di questa insalata, ci sono proteine nobili che arrivano dal salmone e dalle noci. Abbiamo vitamine e minerali in abbondanza con la presenza dei pomodorini e della rucola. Tantissimi antiossidanti, per la presenza dell’olio Evo e dell’avocado. Ma se siamo in regime di dieta alimentare, potremmo sostituire l’olio tradizionale con quello di ricino. Sicuramente meno gustoso, ma anche meno calorico e più in linea con l’eventuale dieta restrittiva.

