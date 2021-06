Il Superbonus 110% è uno strumento che permette di ristrutturare la casa a costo zero. Però, bisogna effettuare determinati interventi che migliorano l’efficientamento energetico dell’edificio. Inoltre, bisogna presentare le autorizzazioni al Comune per l’inizio lavori. Con il Decreto Legge numero 77/2021 (Decreto Semplificazioni) sono previste importanti novità per il Superbonus 110% e semplificazioni sui permessi da chiedere al Comune perché sarà sufficiente la CILA al posto della SCIA. Tuttavia, ci sono delle particolarità da considerare che sono limitative per la CILA. Analizziamo le novità e a cosa fare attenzione.

Importanti novità per il Superbonus 110% e semplificazioni sui permessi da chiedere al Comune perché sarà sufficiente la CILA al posto della SCIA

L’articolo 33 del Decreto Semplificazioni ha previsto che per avviare i lavori per beneficiare del Superbonus 110% è sufficiente la Comunicazione di Inizio lavori Asseverata (CIA). Quindi, non sarà più necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) .

Tuttavia, ci sono delle situazioni in cui bisogna comunque presentare la SCILA, una di questa è rappresentata dai lavori di demolizione e ricostruzione.

Inoltre, la CILA non consente di effettuare variazioni in corso d’opera. Nel caso si presenta tale necessità, bisogna presentare una nuova CILA.

Ma le criticità non finiscono qui, infatti un’altra difficoltà è rappresentata dal titolo abitativo. La CILA non comporta la necessità di attestare lo stato legittimo dell’immobile. Questo requisito è complicato da accertare, in particolare sugli immobili datati. Però in caso di abusi edilizi, il Comune potrebbe bloccare il cantiere e compromettere la fruizione del Superbonus 110%.

Un’altra semplificazione sul Superbonus arriva dall’ABI, infatti, per le banche sarà sufficiente l’asseverazione rilasciata dal tecnico per ottenere velocemente la cessione del credito per il Superbonus.

Cosa fare?

Per evitare controversie e trovarsi nella situazione sopra indicata, si consiglia di presentare la SCIA con la verifica dello stato legittimo dell’abitazione. Questo dovrebbe essere una regola da attuare per professionisti e imprese, almeno nei cantieri più complessi.

Inoltre, sempre il Decreto Semplificazioni n. 77/2021 all’articolo 33, è intervenuto anche in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Ha previsto semplificazioni dell’iter amministrativo e speciali limiti di spesa per alcune categorie: APS, ODV e Onlus.

Approfondimento

Superbonus 110% e documenti da conservare per non trovarsi in difficoltà